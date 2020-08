Tạm giữ hình sự đối tượng mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy

Ngày 5/8, Cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã tạm giữ hình sự đối tượng Phạm Hữu Hiệp (55 tuổi, quê An Giang, tạm trú tại phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng tàu) để điều tra hành vi mua bán dụng cụ sử dụng trái phép chất ma túy.

Qua công tác quản lý địa bàn, lực lượng trinh sát Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an TP. Vũng Tàu phát hiện tiệm bán hàng tạp hóa của ông Hiệp tại địa chỉ 419, đường Nguyễn An Ninh có dấu hiệu bất minh.

Sau một thời gian theo dõi, chiều ngày 4/8, Đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu tiến hành kiểm tra và bắt quả tang Hiệp đang bán trái phép một bộ dụng cụ dùng để sử dụng trái phép chất ma túy cho một thanh niên.

Cơ quan công an công bố lệnh khám xét cơ sở kinh doanh của đối tượng Phạm Hữu Hiệp.

Tiến hành khám xét khẩn cấp cửa hàng tạp hóa do Phạm Hữu Hiệp làm chủ, cơ quan công an thu giữ hàng ngàn dụng cụ được dùng để sử dụng trái phép chất ma túy như nỏ, bình, ống hút được làm bằng thủy tinh, đây là những dụng cụ được các con nghiện dùng để sử dụng trái phép chất ma túy. Số dụng cụ này được đựng trong 11 thùng hàng, bao bì khác nhau và hơn 1500 gói thuốc lá ngoại nhập lậu.

Dụng cụ sử dụng ma túy thu giữ tại cửa hàng của đối tượng. Thuốc lá nhập lậu được phát hiện tại tiệm tạp hóa do Hiệp làm chủ.

Làm việc với cơ quan công an, Phạm Hữu Hiệp khai nhận, số hàng hóa bị cơ quan phát hiện, thu giữ được Hiệp mua từ TP. Hồ Chí Minh mang về cất dấu và bán cho các con nghiện sử dụng ma túy. Mỗi bộ dụng cụ Hiệp mua với giá 6,5 ngàn đồng, khi bán cho các con nghiện, Hiệp thu về 150 ngàn đồng.

Hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Vũng Tàu mở rộng điều tra.

Tin, ảnh: NGUYỄN NGÂN