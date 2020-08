Xử lý trường hợp thông tin sai sự thật về COVID-19

Sáng ngày 4/8, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã mời bà Trần T. T (31 tuổi, HKTT: huyện Tân Kỳ, tỉnh Nghệ An; nơi cư trú hiện tại: phường 11, TP. Vũng Tàu) đến cơ quan công an làm việc liên quan đến những nội dung bà T. chia sẻ trên mạng xã hội Facebook không đúng sự thật về dịch bệnh COVID-19.

Bà Trần T.T làm việc với cơ quan công an về hành vi chia sẻ thông tin sai sự thật về dịch bệnh COVID-19 trên Facebook.

Trước đó, ngày 31/7, bà T. đã dùng Facebook cá nhân của mình chia sẻ bài viết liên quan đến tình hình dịch COVID-19 có tiêu đề: “Cần đọc ngay và gấp nhé quý anh chị! Covid đã biến dạng và cách bảo toàn sinh mạng”. Sau khi bài viết này được bà T. đăng tải, đã có 122 lượt chia sẻ. Bài viết được cho là của một bác sĩ ở Hoa Kỳ, cảnh báo về mức độ nguy hiểm của virus và hướng dẫn cách tự chữa trị bệnh tại nhà, có chứa các nội dung, thông tin chưa được bất kỳ tổ chức y tế nào xác nhận.

Tại cơ quan công an, bà T. đã thừa nhận hành vi đăng tải thông tin trên Facebook và cho biết mục đích là nhằm chia sẻ sự nguy hiểm của dịch bệnh, giúp mọi người phòng tránh. Sau khi được giải thích, bà Trần T. T đã nhận thức được hành vi của mình, cam kết gỡ bỏ bài viết và đính chính thông tin, sẽ không tiếp tục tái phạm.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với bà Trần T. T, căn cứ theo Nghị định 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Điều 101. Vi phạm các quy định về trách nhiệm sử dụng dịch vụ mạng xã hội.

Tin, ảnh: ĐẠI DƯƠNG