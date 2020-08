AN NINH - TRẬT TỰ

Tai nạn giao thông, 1 người tử vong

Ngày 20/8, Công an huyện Long Điền tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 1 người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 61A - 001.23 do anh Đ.Tr.S. (SN 1990, trú tại TX.Phú Mỹ) điều khiển lưu thông trên đường ven biển hướng từ đèo Nước Ngọt về xã Phước Hưng, huyện Long Điền. Khi đến giao lộ đường Lê Duẩn và Nguyễn Tất Thành, thuộc KP.Hải An, TT.Long Hải, huyện Long Điền thì xảy ra TNGT với xe tải biển số 72C - 142.77 do Đào Văn Châu (SN 1972, trú tại TP.Bà Rịa) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả, anh S. tử vong tại hiện trường. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/8, Công an TP.Vũng Tàu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Thành Nhân (SN 1994) và Phạm Thanh Ngọc (SN 1993, cùng trú tại TP.Vũng Tàu) để tiếp tục điều tra về hành vi cố ý gây thương tích xảy ra tại trước số 5 Vi Ba, phường 1, TP.Vũng Tàu. (Sơn Khê)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 20/8, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại nhà anh Huỳnh Thanh Phong (SN 1991), ở đường Lê Thành Duy (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa), Trần Thanh Nguyên (SN 1987, trú tại TP.Bà Rịa) đã lạm dụng chiếm đoạt 1 xe mô tô hiệu Honda biển số 60F3-536.61. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/8, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý vụ tàng trữ trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, tại trước số 47B đường 30/4, phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu, lực lượng Công an TP.Vũng Tàu bắt quả tang Nguyễn Văn Linh (SN 1989, trú tại TX.Phú Mỹ) đang tàng trữ trái phép 2 gói ma túy tổng hợp (đối tượng khai nhận là Heroin). (Nguyễn Văn)

Truy nã ra đầu thú

Ngày 20/8, Công an TX.Phú Mỹ đã tiếp nhận Dương Văn Hà (SN 1990, TX.Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Hà gây án tại TX.Phú Mỹ rồi bỏ trốn, nên ngày 13/5/2020, Cơ quan CSĐT Công an TX.Phú Mỹ đã ra quyết định truy nã. (Phước An)