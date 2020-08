Tham thì thâm!

Mới đây nhờ tinh thần cảnh giác của một nhân viên ngân hàng, chị N.T.H (phường 11, TP.Vũng Tàu) đã may mắn không bị lừa mất số tiền 132 triệu đồng. Qua câu chuyện này, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần cảnh giác trước mọi thủ đoạn và phương thức hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng.

Bộ TT-TT luôn khuyến cáo người dân nêu cao cảnh giác về lừa đảo qua điện thoại và mạng xã hội. Ảnh: THẢO LINH

Theo Công an phường 11, lúc 2 giờ chiều ngày 17/8, trong lúc đang làm việc tại cơ quan là Phòng giao dịch Phước Thắng (phường 11, TP. Vũng Tàu), anh Trần Duy Trường là nhân viên tín dụng Ngân hàng Agribank Chi nhánh Vũng Tàu được một khách hàng là chị N.T.H (ngụ tại phường 11) yêu cầu chuyển số tiền 132 triệu đồng vào tài khoản (TK) của một người có tên là Nguyễn Văn Cảnh, số TK 106871985054, Chi nhánh Ngân hàng Vietinbank Bạc Liêu.

Trong quá trình làm thủ tục, quan sát thấy chị H. có những biểu hiện không bình thường, như tỏ ra vội vàng, lo lắng, kết hợp với việc đã được công an phường gửi thông báo của Công an TP. Vũng Tàu tuyên truyền về phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm lừa đảo qua mạng, nên anh Trường đã nảy sinh nghi vấn về việc chuyển tiền của chị H. Do đó, anh Trường đã dừng việc chuyển tiền của chị H., đồng thời báo sự việc đến Công an phường 11.

Nhận được tin báo của anh Trường, Công an phường 11 đã nhanh chóng đến Phòng giao dịch để làm việc với chị H. Theo trình bày của chị H., trước đây chị có người bạn học tên Thoa, hiện đang ở Úc. Thoa có giới thiệu cho chị H. làm quen với một người đàn ông sinh sống tại Đức. Sau một vài lần liên hệ qua lại trên facebook, người đàn ông này nói sẽ gửi về cho chị H. số tiền 3 triệu USD qua đường hàng không.

Đến sáng 17/8, chị H. nhận được điện thoại số: 0364.287.065 từ một phụ nữ lạ thông báo có hàng từ nước ngoài gửi về cho chị, nhưng do cơ quan hải quan phát hiện trong gói quà có nhiều đô la Mỹ nên bị giữ lại. Đồng thời, yêu cầu chị H. gửi 132 triệu đồng vào tài khoản do người phụ nữ này cung cấp để “lo thủ tục” lấy tiền ra. Ngay sau khi nhận được điện thoại của người phụ nữ này, chị H. đã vội vàng ra Phòng giao dịch Phước Thắng để thực hiện việc chuyển tiền. Tuy nhiên nhờ tinh thần cảnh giác của anh Trần Duy Trường, chị H. đã may mắn không bị mất số tiền này.

Để biểu dương tinh thần cảnh giác, phòng ngừa tội phạm của công dân, Công an TP. Vũng Tàu đã làm hồ sơ đề nghị Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu khen thưởng đột xuất cho anh Trần Duy Trường.

Theo cơ quan công an, thời gian gần đây, trên mạng xã hội xuất hiện các thủ đoạn lừa đảo phổ biến như: kết bạn qua mạng, giả mạo người thân, cơ quan thực thi pháp luật; lập website, giả dạng khách hàng yêu cầu nhấp vào đường link giả... Một trong những thủ đoạn phổ biến nhất hiện nay là các đối tượng lập tài khoản trên mạng xã hội với hình đại diện lịch lãm, khoe tài chính dồi dào, kết bạn, thậm chí hứa sẽ kết hôn với nạn nhân. Tiếp đó, đối tượng nói sẽ tặng quà, gửi ngoại tệ giá trị cao cho nạn nhân làm “mồi nhử”. Tuy nhiên, để nhận được quà, ngoại tệ, đối tượng lừa nạn nhân phải đóng phí dịch vụ, phí hải quan, tiền phạt... bằng cách chuyển tiền đến tài khoản do đồng bọn của chúng (thường giả làm nhân viên công ty chuyển phát nhanh, nhân viên hải quan...) cung cấp.

Ngoài thủ đoạn này còn có thủ đoạn là đối tượng giả làm nhân viên ngân hàng, thông báo cho nạn nhân rằng có khoản tiền chuyển vào tài khoản, nhưng bị lỗi giao dịch. Để nhận tiền, nạn nhân phải cung cấp tên, mật khẩu đăng nhập và mã xác thực giao dịch cho chúng. Có khi tội phạm mạo danh nhân viên ngân hàng, thông báo tài khoản của nạn nhân đã bị xâm nhập trái phép. Do đó, để bảo đảm an toàn, đối tượng yêu cầu nạn nhân cung cấp thông tin đăng nhập, mật khẩu Internet Banking, mã xác thực giao dịch OTP cho chúng.

Qua hàng loạt phương thức lừa đảo nêu trên, để tránh trở thành nạn nhân, cơ quan công an khuyến cáo người dân cần thực hiện các biện pháp đề phòng, cảnh giác. Trước khi chuyển tiền cho người thân hoặc bạn bè, cần gọi điện cho người đó trước nhằm xác nhận nội dung chuyển tiền, phòng trường hợp đối tượng chiếm đoạt tài khoản xã hội rồi giả mạo người thân, bạn bè để lừa đảo. Đặc biệt, không được cung cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN Internet Banking và mã OTP cho người khác, ngay cả khi nhận được yêu cầu từ người tự xưng là nhân viên ngân hàng. Mọi thắc mắc, nghi ngờ về thông tin tài khoản cá nhân của mình, người dân cần trực tiếp đến các ngân hàng để được kiểm tra, giải đáp. Đồng thời, khi có bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến hành vi lừa đảo của các đối tượng, người dân cần báo ngay với cơ quan công an.

AN BÌNH