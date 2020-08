Bắt giám đốc công ty vẽ "dự án ma" chiếm đoạt khách hàng chục tỷ đồng

Ngày 23/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết, cơ quan này đã bắt ông Dương Văn Long (SN 1980, quê TP. Hồ Chí Minh), Giám đốc Công ty TNHH Kỹ thuật kiến trúc - Xây dựng Hoàng Long (gọi tắt là Công ty Hoàng Long, trụ sở ở phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ) để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Đối tượng Long bị bắt khi đang trốn tại Bình Dương.

Theo thông tin ban đầu, năm 2019, ông Long đã vẽ nhiều “dự án ma” trên địa bàn phường Hắc Dịch và xã Tóc Tiên, TX. Phú Mỹ rồi bán đất phân lô cho khách hàng bằng hình thức hợp đồng đặt cọc đất nền. Hàng chục khách hàng đã hợp đồng đặt cọc từ 30-50% trị giá cho mỗi lô đất (mỗi lô đất khoảng hơn 500 triệu đồng).

Một dự án tại phường Hắc Dịch, TX. Phú Mỹ được Công ty Hoàng Long vẽ để lừa đảo tiền của khách hàng.

Sau khi nhận tiền đặt cọc của khách hàng khoảng 50 tỷ đồng, ông Long hứa sẽ bàn giao “sổ đỏ”, nhưng sau đó thì lấy nhiều lý do khác nhau để không đưa “sổ đỏ” cho các nạn nhân. Khi phát hiện bị lừa nhiều khách hàng đã làm đơn tố cáo gửi cơ quan công an. Sau khi lừa các nạn nhân, ông Long bỏ trốn và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh ra quyết định truy nã về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Tối 22/8, Giám đốc Công ty Hoàng Long bị lực lượng công an bắt khi đang trốn ở Bình Dương. Trước đó, ông Long cũng từng trốn ở Campuchia và Lào.

Tin, ảnh: PHƯỚC AN