AN NINH - TRẬT TỰ

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 5/8, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp nhận hồ sơ 1 vụ mua bán trái phép chất ma túy do Công an xã Bình Châu chuyển giao. Vào lúc 7 giờ 30 ngày 4/8, Công an xã Bình Châu phối hợp với Đồn Biên phòng Bình Châu phát hiện Nguyễn Hoàng Đức (SN 2002, HKTT: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc) cất giấu 1 đoạn ống nhựa màu xanh, bên trong có chứa chất bột màu trắng, nghi là ma túy. Qua làm việc, Đức khai nhận đã mua số ma túy trên của Thái Hùng Mỹ (SN 1979, HKTT: xã Bình Châu). Công an huyện Xuyên Mộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở trọ của Thái Hùng Mỹ tại ấp Láng Găng, xã Bình Châu, phát hiện và thu giữ 3 cục bột màu trắng nghi là ma túy, 1 cân tiểu ly, 100 đoạn ống nhựa rỗng… Qua làm việc, Mỹ đã bước đầu khai nhận về hành vi mua bán trái phép chất ma túy dưới sự giúp sức của Đinh Văn Sang (SN 1995, HKTT: xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Công an huyện Xuyên Mộc đã ra lệnh bắt giữ Thái Hùng Mỹ và Đinh Văn Sang để tiếp tục điều tra, xử lý.

* Vào lúc 15 giờ 30 ngày 4/8, tại căn nhà không số thuộc tổ 6, khu phố Hương Sơn, phường Long Hương, TP. Bà Rịa, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an phường Long Hương, TP. Bà Rịa bắt quả tang Nguyễn Phan Trọng Toàn (SN 1996, HKTT: phường Long Hương, TP. Bà Rịa) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tiến hành khám xét nơi ở của Toàn, cơ quan công an thu giữ 2 gói nilông hàn kín, bên trong có chứa chất kết tinh không màu, trong suốt có trọng lượng khoảng 41 gram (Toàn khai nhận là ma túy đá), 1 cân tiểu ly, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy cùng nhiều tang vật khác. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. (Đỗ Lưu)

Chém người gây thương tích

Ngày 5/8, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an TP. Vũng Tàu tiến hành xác minh 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra vào lúc 20 giờ 30 ngày 4/8 tại đường Phạm Thế Hiển, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu. Cụ thể, do mâu thuẫn với anh Nguyễn Quốc Tuấn (SN 1979, HKTT: phường 3), Ngô Minh Dũng (SN 1989, HKTT: phường Nguyễn An Ninh) đã dùng dao chém gây đứt xương cơ ở tay phải của anh Tuấn. Hiện vụ việc đang được Công an TP. Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý. (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 5/8, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 1 vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Theo đó khoảng 16 giờ ngày 4/8, tại quán nước giải khát thuộc khu phố Hải Lạc (TT. Phước Hải, huyện Đất Đỏ), Công an huyện Đất Đỏ bắt quả tang 3 đối tượng cùng trú tại TT. Phước Hải, có hành vi đánh bạc dưới hình thức đánh bài cát tê ăn tiền. Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ 2 bộ bài tây, 2 xe mô tô và số tiền 2,1 triệu đồng trên chiếu bạc. (Hải Phong)

Tìm người bị hại

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh BR-VT đang xác minh, giải quyết đơn tố giác tội phạm của anh Hồ Huy Thành và chị Phan Mỹ Hạnh tố giác Phan Thị Huyền (SN 1987, HKTT: 48/16A Hải Thượng Lãn Ông, phường Rạch Dừa, TP. Vũng Tàu, đang chấp hành án tù có thời hạn về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Trại tạm giam Công an tỉnh BR-VT) cùng em gái Huyền là Phan Thị Phượng (SN 1991, ngụ tại 176 Nguyễn Hữu Cảnh, phường Thắng Nhất, TP. Vũng Tàu) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản dưới hình thức góp vốn làm ăn và đáo hạn ngân hàng.

Cơ quan CSĐT đề nghị đương sự nào có đơn tố giác Phan Thị Huyền, Phan Thị Phượng như trên thì khẩn trương đến Cơ quan điều tra Công an tỉnh BR-VT (Địa chỉ: số 189 Bạch Đằng, TP. Bà Rịa, tỉnh BR-VT, số điện thoại 02543. 858743 hoặc liên hệ với Điều tra viên Trương Đức Bình, SĐT: 0918.798679) để làm việc và được giải quyết theo quy định pháp luật.