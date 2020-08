Lĩnh 20 năm tù vì vận chuyển ma túy thuê

Ngày 5/8, TAND tỉnh mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị cáo Phạm Đình Toản (SN 1995, quê Nghệ An) về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo Điều 250 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Theo cáo trạng, vào lúc 14 giờ ngày 22/2 tại quán cà phê Mê Kông (TP.Vũng Tàu), Công an TP.Vũng Tàu phối hợp với Công an phường 2 kiểm tra và phát hiện tại bàn cà phê nơi Đào Nhật Minh (quê Nghệ An) đang ngồi có một túi xách bên trong chứa 500 viên nén hình mặt người, loại MDMA, có trọng lượng 273,1573g. Qua làm việc, Minh khai nhận số tang vật trên của Phạm Đình Toản.

Từ lời khai của Minh, chiều cùng ngày, cơ quan công an tiến hành bắt giữ Toản và khám xét nhà nghỉ nơi Toản đang thuê. Tại đây, công an phát hiện và thu giữ thêm 8 viên nén hình mặt người, loại MDMA. Quá trình điều tra, Toản khai nhận toàn bộ số tang vật trên là ma túy, đối tượng được một người đàn ông tên Bình (không rõ lai lịch) ở Nghệ An thuê vận chuyển đến TP.Vũng Tàu để giao cho một người tên Dũng (không rõ lai lịch) với giá 15 triệu đồng.

Dù biết là hàng cấm nhưng Phạm Đình Toản vẫn đồng ý mang ma túy vào TP.Vũng Tàu cho Bình. Do đó, sáng 21/2 Toản rủ thêm Minh (bạn Toản) bắt xe khách đi từ Nghệ An vào TP.Vũng Tàu chơi. Khi đến nơi, Toản thuê phòng nghỉ và cất giấu 8 viên ma túy tại nhà nghỉ, còn 500 viên ma túy Toản để trong túi xách mang theo bên người đến quán cà phê Mê Kông. Tại đây, Toản đi đến địa điểm hẹn gặp Dũng, để lại túi xách trên bàn cà phê nơi Minh ngồi và bị công an phát hiện bắt giữ.

Qua giám định, cơ quan chức năng kết luận số tang vật 500 viên ma túy trong túi xách có trọng lượng 273,1573g và 8 viên nén (3,8735g) thu giữ tại nơi ở của Toản là chất ma túy loại MDMA.

Tại cơ quan điều tra, Toản khai nhận số ma túy trên do Toản nhận lời vận chuyển, không liên quan đến Minh.

Trả lời HĐXX, Toản khai nhận hành vi vận chuyển ma túy để kiếm tiền tiêu xài. Sau thời gian nghị án, HĐXX quyết định tuyên phạt Phạm Đình Toản 20 năm tù về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy” theo khoản 4 Điều 250 Bộ luật Hình sự.

TRÚC GIANG