AN NINH - TRẬT TỰ 19/7

Hai người thương vong vì TNGT

Ngày 19/7, Công an huyện Xuyên Mộc tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ TNGT xảy ra trên địa bàn khiến 2 người thương vong. Theo thông tin ban đầu, xe mô tô biển số 72G1-379.78 do anh Hồ Văn Vang (SN 1989, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển lưu thông trên Tỉnh lộ 328 theo hướng từ xã Bàu Lâm đến Hòa Hưng. Khi đến địa phận thuộc ấp 3, xã Hòa Hưng thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 72G1-211.95 do bà Ng.Th.H (SN 1972, trú tại huyện Xuyên Mộc) điều khiển theo hướng đi từ lề đường bên phải sang phần đường bên trái. Hậu quả, bà H. tử vong tại hiện trường, anh Vang bị thương. (Nguyễn Văn)

Nuôi ong tay áo

Ngày 19/7, Công an TX. Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Thòng Nguyên Trung Thiện (SN 1998, trú tại TX. Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, Thiện ở chung với bà là Vòng A Kíu (SN 1935), ở xã Sông Xoài, TX. Phú Mỹ. Vì muốn có tiền tiêu xài, nên Thiện đã lén lút trộm 5 triệu đồng và 2 lượng vàng của bà Kíu. (Trí Nhân)

Cướp giật tài sản

Ngày 19/7, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ tiếp tục điều tra vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Phạm Thị Việt (SN 1984, trú tại huyện Long Điền) điều khiển xe máy lưu thông đến đoạn đường thuộc ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền thì bị 2 thanh niên đi trên xe mô tô từ phía sau vượt lên áp sát giật 1 kiềng vàng trên cổ nạn nhân nhưng bất thành. Sau đó, chị Việt té xuống đường thì bị 1 đối tượng tiếp tục lao đến giật được kiềng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát. (Phước An)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 19/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thế Dân (SN 1996, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Qua xác minh được biết, tại hẻm 888, đường 30/4, phường 11, TP.Vũng Tàu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang Dân đang tàng trữ 0,5g ma túy tổng hợp và 1 viên thuốc lắc. (Anh Văn)

Đánh bạc

Ngày 19/7, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ điều tra vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc lực lượng Công an xã Bàu Lâm bắt quả tang 4 đối tượng đang có hành vi đánh bài phỏm. Tang vật thu giữ hơn 1,3 triệu đồng và 1 bộ bài tây. Trong 4 đối tượng bị bắt quả tang có Nguyễn Văn Quyền (SN 1960, trú tại huyện Xuyên Mộc) đang hưởng án treo về tội đánh bạc. (Lê Nguyễn)

Truy nã

Ngày 19/7, Công an huyện Long Điền đã ra quyết định truy nã đối với Nguyễn Phương Nam (SN 2001, HKTT: ấp Phước Thái, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, ngày 24/2/2020, Nam gây án tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền rồi bỏ trốn, nên công an huyện này phải ra quyết định truy nã. (Phước An)

Chống người thi hành công vụ

Ngày 19/7, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Đinh Chiến Thắng (SN 1964, quê Quảng Bình) về hành vi chống người thi hành công vụ. Theo kết quả điều tra, qua công tác tuần tra, tổ công tác Công an phường 9, TP.Vũng Tàu phát hiện Thắng đang nằm ngủ trên vỉa hè trước số 36, Phạm Ngọc Thạch, phường 9, bên cạnh dựng xe mô tô biển số 73AA - 001.29 và một số đồ dùng cá nhân. Quá trình kiểm tra hành chính, Thắng không xuất trình giấy tờ tùy thân, đồng thời bất ngờ dùng dao bằng kim loại màu đen nhọn, dài khoảng 50cm đâm vào cổ tay phải Vũ Tiến Mạnh, Công an phường 9, 1 nhát vào cổ tay phải Lương Ánh, BVDP phường 9. Trong quá trình khống chế Thắng, anh Nguyễn Trọng Khang, BVDP phường 9 bị trầy xước vùng ngực và vai trái. (Sơn Khê)