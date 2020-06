Khởi tố 17 đối tượng gây rối trật tự công cộng

Ngày 3/6, Công an TP. Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố 17 đối tượng, trong đó bắt tạm giam 12 đối tượng và cho tại ngoại 5 đối tượng về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đây là một vụ án có đông người tham gia, khiến cho cơ quan Công an phải mất rất nhiều công sức, thời gian trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan.

Công an TP. Vũng Tàu thực hiện lệnh bắt các đối tượng: Huỳnh Thanh Giang và Nguyễn Lê Thanh Phú.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Trần Quốc Hoàng, Phạm Thanh Tài (17 tuổi); Trương Doãn Chí Dũng, Bùi Xuân Thu, Nguyễn Thành Luân, Nguyễn Bảo Anh, Vũ Quảng Bình, Lương Nhân Hậu, Lê Đình Tự, Nguyễn Văn Trọng (18 tuổi); Nguyễn Trần Hoan, Nguyễn Minh Đức, Nguyễn Duy Phúc, Bùi Hoàng Liên Vũ, Huỳnh Thanh Giang, Nguyễn Chí Cường, Lâm Văn Trực (19 tuổi); Nguyễn Võ Anh Tài (20 tuổi); Trần Văn Tùng (22 tuổi). Hầu hết các đối tượng trên đều có địa chỉ thường trú tại TP. Vũng Tàu.

Trước đó, vào ngày 17/2/2020, xuất phát từ mâu thuẫn giữa hai đối tượng Phan Văn Khánh (17 tuổi, HKTT tại Phường 10) và Lê Phạm Tuyển (17 tuổi, HKTT tại phường Thắng Nhất), nên cả hai đã hẹn gặp nhau tại vòng xoay Metro, đường 2/9, Phường 11 để “giải quyết”.

Sau đó Phan Văn Khánh và Lê Phạm Tuyển còn lôi kéo thêm mỗi bên khoảng 20- 30 đối tượng và trang bị nhiều hung khí có tính sát thương cao như dao phóng, bom xăng… cùng kéo nhau đến “điểm hẹn” vào đêm 18/2/2020.

Khoảng 22 giờ 20 phút cùng ngày, các đối tượng chạy xe gắn máy đến đoạn giao đường Đô Lương thì gặp nhau. Nhóm của Khánh bị nhóm của Tuyển dùng gạch, đá, dao phóng tấn công. Đối tượng Nguyễn Quốc An trong nhóm của Khánh bị nhóm đối tượng Tuyển phóng dao trúng lưng, gây thương tích, nên nhóm của Khánh bỏ chạy. Chạy một đoạn, Khánh lại tập trung cả bọn quay trở lại tìm nhóm của Tuyển để trả thù. Tuy nhiên trong quá trình tìm kiếm đối phương thì nhóm của Khánh gặp lực lượng Công an cơ sở đi tuần tra, sợ bị Công an phát hiện nên cả bọn quyết định tạm ngưng cuộc truy lùng.

Sau khi nhận được thông tin về vụ gây rối trật tự công cộng, Công an TP. Vũng Tàu đã khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ vụ việc. Đến ngày 21/02/2020, cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam 15 đối tượng, khởi tố cho tại ngoại 1 đối tượng trong nhóm của Phan Văn Khánh về hành vi “Gây rối trật tự công cộng”. Đồng thời ra thông báo truy tìm đối với Lê Phạm Tuyển. Đến ngày 21/3/2020, Công an TP. Vũng Tàu đã phát hiện, bắt giữ và ra quyết định khởi tố đối tượng này. Việc bắt giữ được đối tượng cầm đầu Lê Phạm Tuyển là cơ sở quan trọng để cơ quan CSĐT Công an TP. Vũng Tàu xác định được nhân thân, hành vi, mức độ tham gia vụ án của các thành viên trong nhóm đối tượng này.

AN BÌNH