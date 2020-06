Tăng cường đấu tranh với tội phạm ma túy

Hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và ngày toàn dân phòng, chống ma tuý (26/6), Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy. Đợt cao điểm sẽ được triển khai từ 1/6 đến 30/6/2020. Phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu đã có cuộc trao đổi với Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh xung quanh nội dung này.

Các đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy trong khách sạn bị Công an TP.Vũng Tàu bắt giữ.

Phóng viên: Thưa ông, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh diễn ra như thế nào?

Đại tá Bùi Văn Thảo: Thời gian qua, tại BR-VT, tình trạng mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và tệ nạn nghiện hút ma túy diễn biến phức tạp trên nhiều tuyến, địa bàn và nhiều diện đối tượng. Loại ma túy mà các đối tượng thường sử dụng, mua bán là heroin, ma túy tổng hợp, thuốc lắc… Phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy ngày càng tinh vi, xảo quyệt. Nhiều đối tượng còn sẵn sàng chống trả khi bị lực lượng chức năng truy bắt gây ra tình trạng mất an ninh, trật tự ở nhiều nơi.

Trước thực trạng trên, Ban giám đốc Công an tỉnh đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ để đấu tranh, trấn áp tội phạm ma túy như: bố trí trinh sát xuống “nằm vùng” ở những địa bàn phức tạp về ma túy để nắm tình hình; đẩy mạnh công tác điều tra cơ bản, rà soát, sàng lọc các đối tượng nghi vấn; tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát địa bàn, đối tượng, đường dây mua bán, tàng trữ, các tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy để đấu tranh triệt phá.

Công tác tuyên truyền và phối hợp với các cơ quan chức năng như thế nào?

Thời gian qua, lực lượng công an từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin đại chúng, các lực lượng có liên quan tổ chức tuyên truyền sâu rộng thủ đoạn của tội phạm ma túy và tác hại của ma túy đối với sức khỏe con người, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy; phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị trong phòng, chống tội phạm tệ nạn ma túy; tăng cường các biện pháp phòng ngừa, lập hồ sơ đưa người nghiện vào giáo dục tại xã, phường, thị trấn theo Nghị định của Chính phủ, cai nghiện tại gia đình, cộng đồng, coi trọng cai nghiện bắt buộc, góp phần làm giảm “nguồn cầu” ma tuý; quản lý chặt chẽ người nghiện ma tuý, nhất là số có biểu hiện loạn thần, ngáo đá, có phương án phát hiện, ngăn chặn kịp thời, không để gây ra các vụ phạm pháp hình sự; phối hợp với các lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, Hải quan trong triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy. Tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh có điều kiện như vũ trường, quán bar, karaoke, khách sạn, nhà nghỉ… để phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm về ma túy. Phối hợp với viện kiểm sát nhân dân, tòa án nhân dân các cấp đưa ra xét xử công khai, lưu động một số vụ án ma túy điểm để nâng cao ý thức trách nhiệm, tinh thần cảnh giác của quần chúng nhân dân cũng như răn đe với tội phạm ma túy.

Xin cảm ơn ông!

