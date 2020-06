Để không rơi vào "điểm mù" của xe container

Xe container vẫn luôn là nỗi sợ hãi của người tham gia giao thông. Thực tế, loại xe này có rất nhiều “điểm mù” làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. Do đó, khi gặp container trên đường, người điều khiển phương tiện cần lưu ý chọn giải pháp an toàn, tránh đi vào điểm mù và cũng không nên đi song song với xe container trên một đoạn đường dài.

Hiện trường vụ TNGT do xe container gây ra ở TP.Vũng Tàu vào ngày 22/2/2020.

Ông Dương Viết Tri, Trưởng phòng Quản lý phương tiện và Người lái (Sở Giao thông Vận tải) cho biết, với đặc thù của một phương tiện chuyên chở hàng hóa, các loại xe tải, xe container thường có thiết kế thùng tải dài, trọng lượng xe lớn... Chính vì vậy, những chiếc xe này luôn mang đến hiểm họa khó lường cho các phương tiện khác.

Xe container thường có nhiều “điểm mù” (là những điểm mà tài xế không quan sát được vật thể), nên khó có thể bao quát được tầm nhìn và tình trạng giao thông xung quanh. Nếu điều khiển xe ô tô, xe máy đi vào điểm mù của tài xế xe container, nguy cơ xảy ra tai nạn rất cao, đặc biệt là trong các trường hợp xe này đổi hướng hay chuyển làn.

“Bà Rịa-Vũng Tàu là một trong những địa phương có lượng xe container rất lớn, đi qua nhiều tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ cũng như đường nội ô các khu công nghiệp… nên tiềm ẩn các nguy cơ gây TNGT rất cao. Các phương tiện khác khi tham gia giao thông cùng với xe container chỉ cần một bất cẩn dù rất nhỏ của người điều khiển phương tiện cũng có thể dẫn đến sai lầm lớn và gây ra hậu quả nghiêm trọng”, ông Dương Viết Tri cho hay.

Một số vụ tai nạn liên quan đến xe container gần đây Mới đây nhất là vụ TNGT do container gây ra ở Đắk Nông làm 5 người chết. Vụ việc xảy ra vào lúc 7 giờ ngày 13/6/2020 tại xã Đắk Đ’Rla, huyện Đắk Mil (Đắk Nông). Vào thời điểm tai nạn xảy ra, có 2 xe tải lưu thông cùng chiều theo hướng từ Đắk Lắk đi Đắk Nông, đến đoạn đường trên thì xảy ra va chạm với một xe công nông lưu thông theo hướng ngược lại, gây ra vụ tai nạn liên hoàn, khiến 3 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong khi đi cấp cứu, 5 người bị thương. Tại Bà Rịa-Vũng Tàu, vụ TNGT xảy ra ngày 22/2/2020 cũng có tình huống tương tự, xe container mang BKS 51D-054.20 chở 2 thùng container lưu thông trên đường 30-4 theo hướng từ TP. Bà Rịa về TP. Vũng Tàu. Khi đi đến đoạn đường qua phường 11 thì container bất ngờ mất lái, lao về phía trước. Trước khi dừng lại xe conainer này đã cuốn thêm 5 xe máy và 1 xe đạp vào gầm. Vụ tai nạn tuy không gây chết người nhưng đã khiến 2 người bị thương nặng, xe container và nhiều xe máy bị hư hỏng.

Theo ông Dương Viết Tri, để bảo đảm an toàn khi lưu thông cùng với xe container trên đường, tránh rơi vào điểm mù, lái xe các phương tiện nên giữ khoảng cách an toàn với xe container, hạn chế việc di chuyển gần các loại xe này kể cả phía trước, phía sau và hai bên của xe tải. Khi gặp xe container, cần giảm tốc độ. Khi cần vượt, cần chú ý điều kiện thật sự an toàn mới xin vượt và kích hoạt các tín hiệu vượt đầy đủ (đèn, còi). Khi lên dốc tuyệt đối không bám đuôi xe container. Tuyệt đối không nên điều khiển xe chạy song song với xe container khi vào cua. Bởi xe container cua rộng, dễ “cướp làn” các phương tiện khác.

