Chủ quán ăn tranh giành khách bằng bạo lực

Ngày 6/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu tiếp tục điều tra, xử lý vụ gây rối trật tự công cộng do mâu thuẫn trong kinh doanh ăn uống tại khu vực Bãi Sau, TP.Vũng Tàu. Vụ việc có nhiều người tham gia đánh nhau, gây mất an ninh trật tự trên địa bàn dân cư.

Lực lượng Công an TP. Vũng Tàu bắt giữ Quách Thanh Tùng và Nguyễn Đình Tài.

Trước đó, ngày 4/3, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 đối tượng liên quan, gồm: Nguyễn Văn Kiều (41 tuổi, quê Hậu Giang - chủ quán hải sản Cô Tám - 2/2 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu); Bùi Mạnh Hà (35 tuổi, HKTT: phường 5, TP.Vũng Tàu - chủ quán hải sản Hoa Mai”- 02 Phó Đức Chính, phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu); Quách Thanh Tùng (21 tuổi, quê Hậu Giang) và Nguyễn Đình Tài (26 tuổi, quê Bình Phước); đồng thời, ra quyết định truy tìm Lê Trọng Nghĩa (26 tuổi, HKTT: huyện Đất Đỏ) là đối tượng liên quan trong vụ việc.

Cán bộ điều tra Công an TP.Vũng Tàu đọc lệnh bắt Bùi Mạnh Hà.

Theo điều tra ban đầu, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 29/2, Lê Trọng Nghĩa là nhân viên quán hải sản Hoa Mai đang mời chào một nhóm khách du lịch vào quán, khi nhóm khách này đứng gần quán Cô Tám (hai quán liền kề nhau). Phát hiện sự việc, chủ quán Cô Tám là Nguyễn Văn Kiều đã gây gổ, đánh buộc Nghĩa phải bỏ chạy vào quán Hoa Mai để tránh. Thấy Nghĩa bị đánh, một nhân viên khác của quán Hoa Mai là Quách Thanh Tùng liền chạy vào quán lấy 2 con dao tự chế dài khoảng 50cm, sau đó đưa cho Nghĩa 1 dao và tự cầm 1 dao rồi cả hai đi sang quán Cô Tám.

Đối tượng Nguyễn Văn Kiều tại Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu.

Tại đây, Nghĩa và Kiều đã đánh nhau. Chủ quán Hoa Mai là Bùi Mạnh Hà và 1 đối tượng (chưa rõ nhân thân) cũng dùng ghế nhựa xông vào đánh Kiều. Cuộc hỗn chiến tạm ngừng khi người dân xung quanh tới can ngăn, các bên trở về quán của mình. Cuộc hỗn chiến lại tiếp tục diễn ra, khi Kiều quay trở lại quán Hoa Mai với 1 đoạn ống sắt dài khoảng 1,2m.

Mặc dù vụ việc trên không gây hậu quả nghiêm trọng, các đối tượng tham gia đều chỉ bị thương tích nhẹ. Tuy nhiên, khi xảy ra xung đột, một số người đã sử dụng điện thoại quay lại và đưa lên mạng xã hội, tạo dư luận không tốt đến môi trường kinh doanh và hình ảnh du lịch của TP.Vũng Tàu, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn đông dân cư, nên cần được xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

