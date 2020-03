Án mạng trong phòng ngủ

Khuya 6/3, Công an huyện Châu Đức phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ liên quan tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ án mạng xảy ra trên địa bàn thôn Đức Mỹ, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức.

Bà N. trong đêm xảy ra án mạng.

Thông tin ban đầu, chiều tối 5/3, người dân ở gần nhà nạn nhân nghe tiếng cãi nhau giữa vợ chồng ông L.V.Á (SN 1968) và bà N (SN 1971). Khoảng gần 12 giờ đêm cùng ngày, bà N. được cho là cầm dao đâm ông Á. khiến nạn nhân gục chết tại chỗ.

Những người dân sống gần đó cho rằng, hai vợ chồng thường nảy sinh mâu thuẫn, người vợ nghi vấn có biểu hiện bệnh tâm thần.

Căn nhà xảy ra vụ án mạng.

Nhận tin báo, Công an xã Suối Nghệ và Công an huyện Châu Đức có mặt phong tỏa hiện trường. Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin, ảnh: TRẦN MINH