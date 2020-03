An ninh - Trật tự, ngày 5/3

Hiếp dâm trẻ em

Ngày 5/3, Công an TX.Phú Mỹ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt đối với Nguyễn Thanh Xuyên (SN 1986, quê Sóc Trăng) về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi. Theo thông tin ban đầu, Xuyên quen với cháu L.T.L. (SN 2007, quê Đồng Nai). Trong khoảng thời gian từ tháng 2 đến ngày 1/3, tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ, đối tượng Xuyên đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu L. Mỗi lần sau khi quan hệ, Xuyên đưa cho L. từ 100-200 ngàn đồng. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 5/3, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04) - Công an tỉnh lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đình Oai (SN 1999, trú tại huyện Châu Đức) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại một phòng trọ thuộc tổ 5, KP2, phường Long Tâm, TP.Bà Rịa, lực lượng PC04 phối hợp với Công an TP.Bà Rịa bắt quả tang Oai đang tàng trữ 2 gói nilon chứa ma túy đá. (Nguyễn Văn)

Truy nã bị bắt

Ngày 5/3, Công an TP.Bà Rịa đã bàn giao đối tượng Nguyễn Thị Hồng (SN 1984, ngụ TP.Hồ Chí Minh) cho Công an quận Gò Vấp, TP.Hồ Chí Minh điều tra xử lý theo thẩm quyền đối với Hồng về hành vi đánh bạc. Trước đó, năm 2016, Hồng gây án tại quận Gò Vấp, nên Công an quận Gò Vấp phải ra quyết định truy nã. Hồng bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn TP.Bà Rịa. (Phước An)

Cố ý gây thương tích

Ngày 5/3, Công an TX.Phú Mỹ tiến hành điều tra, xử lý vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, tại KCN Mỹ Xuân A2, TX.Phú Mỹ, anh Lê Minh Tiến (SN 1994) và vợ là chị Phạm Thị Hải (SN 1988, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) bị một nhóm đối tượng dùng tuýp sắt và gậy gỗ đánh gây thương tích. (Trí Nhân)

Trộm tài sản

Ngày 5/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Thanh Phương (SN 1993, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Phương đến nhà cậu ruột Lê Văn Tài (SN 1979, ngụ KP.Bến Đình, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ) trộm 4,2 triệu đồng rồi mua ma túy sử dụng. (Lê Nguyễn)

Tìm chủ sở hữu

Trong quá trình điều tra vụ án, Công an TP.Vũng Tàu đang tạm giữ xe máy biển số 81T4-7341, số máy F4D2107360, số khung F4LC090107360. Ai là chủ sở hữu xe máy kể trên, đến Công an TP.Vũng Tàu (01, Nguyễn Thái Học, phường 7, TP.Vũng Tàu, ĐT: 0933.300.079 gặp ĐTV Ngô Ngọc Quỳnh) để liên hệ giải quyết.