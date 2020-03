An ninh - Trật tự, ngày 4/3

Cưỡng đoạt tài sản

Ngày 4/3, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ điều tra, xác minh vụ cưỡng đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Thành Tú (SN 1996, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền), vào khoảng 10 giờ ngày 29/2, Phạm Thế Vũ (SN 2001, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền) đến nhà của anh Tú để đòi số tiền 1,5 triệu đồng mà em trai anh Tú nợ của Vũ. Tại đây, Vũ đã cầm dao uy hiếp, lấy đi chiếc ĐTDĐ của anh Tú và cho biết sẽ mang bán để thay cho số tiền em trai anh Tú đã mượn Vũ. Sau khi vụ việc xảy ra, anh Tú đã đến cơ quan Công an trình báo. (Ngọc Mai)

Xe mô tô đối đầu, 1 người tử vong

Ngày 4/3, Công an huyện Châu Đức điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại km 26 + 200, đường Mỹ Xuân - Hòa Bình (đoạn thuộc ấp Lộc Hòa, xã Bình Giã, huyện Châu Đức). Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 22 giờ ngày 3/3, xe mô tô biển số 72F1-695.29 do anh Trần Tuấn Hải (SN 1994, HKTT: xã Bình Trung, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông theo hướng Mỹ Xuân đi Hòa Bình, khi đến địa điểm trên thì xảy ra va chạm với xe mô tô biển số 59F1-063.82 do ông Đ.T.V.T. (SN 1967, trú tại xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức) điều khiển lưu thông theo hướng ngược lại. Hậu quả vụ tai nạn làm ông T. tử vong tại hiện trường. (Xuân Độ)

Bắt đối tượng trộm cắp

Ngày 4/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh đã phối hợp với Công an TP.Bà Rịa bắt giữ Nguyễn Văn Vinh (SN 1993, HKTT: xã Long Phước, TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Vụ việc được bàn giao cho Công an TP.Bà Rịa xử lý theo thẩm quyền. (Thành Lưu)