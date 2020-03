AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 23/3/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 23/3, Công an TX.Phú Mỹ đã bắt quả tang 3 đối tượng: Đỗ Ngọc Vũ (29 tuổi), Huỳnh Thị Diệu Hiền (19 tuổi) và Trương Văn Bảo (14 tuổi, cùng trú tại TX.Phú Mỹ) đang có hành vi tàng trữ trái phép 1 gói ma túy đá tại một nhà trọ thuộc xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ thêm 2 ĐTDĐ, 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy và một ít tiền mặt. (Huy Na)

Giao cấu với người vị thành niên

Ngày 23/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng: Trần Tấn Hưng (21 tuổi, trú tại huyện Long Điền) và Nguyễn Sơn Hồng Lâm (22 tuổi, trú tại huyện Đất Đỏ) về hành vi giao cấu với người từ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Theo hồ sơ, 2 đối tượng này đã có hành vi quan hệ tình dục với cháu N.T.L. (15 tuổi, HKTT: tỉnh Đắk Lắk) tại một nhà nghỉ thuộc TT.Phước Hải, huyện Đất Đỏ. Sau đó, bị chủ nhà nghỉ phát hiện và trình báo cơ quan Công an. (Kim Anh)

Gây rối trật tự công cộng

Ngày 23/3, Công an TP.Vũng Tàu điều tra, xử lý vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại khu vực phường 10, TP.Vũng Tàu. Thông tin ban đầu cho biết, do có mâu thuẫn từ trước, nên nhóm của Nguyễn Văn Chung (19 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) đã gặp và đánh nhau với nhóm của Nguyễn Hữu Sỹ (19 tuổi, trú tại huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk). Vụ xô xát khiến Sỹ và Chung bị thương, phải điều trị tại Bệnh viện Lê Lợi (TP.Vũng Tàu), các đối tượng còn lại bị cơ quan Công an bắt giữ để điều tra theo quy định. (Ngô Huy)

Trộm đột nhập

Ngày 23/3, Công an huyện Đất Đỏ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, anh Tống Văn Sang (36 tuổi, trú tại TT.Đất Đỏ) sáng thức dậy thì phát hiện kẻ gian đã cạy cửa đột nhập vào nhà, lấy trộm 1 xe ba bánh hiệu Yin Xiang màu xanh BKS: 61L6-2518 trị giá khoảng 31 triệu đồng. (Huy Ngô)