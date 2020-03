Ngăn chặn hoạt động tội phạm về ma túy

Thời gian qua, việc triển khai nhiều giải pháp tăng cường công tác phòng, chống và ngăn chặn các hành vi phi pháp về̀ mua, bán, cung ứng, sử dụng ma túy trong cộng đồng được coi là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách, thường xuyên, liên tục và lâu dài. Trong đó, công tác quản lý địa bàn dân cư, kiểm soát chặt nguy cơ dẫn đến các hoạt động tội phạm về ma túy ở cơ sở xã, phường, thị trấn là một giải pháp hữu hiệu.

Hai đối tượng Lê Tấn Vinh (trái) và Nguyễn Hữu Phương cùng các gói ma túy đá tang vật vụ án do Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền phát hiện, bắt giữ.

Từ đầu năm đến nay, các lực lượng chức năng của tỉnh (Công an, Bộ đội Biên phòng…) phối hợp với các lực lượng Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 3 đã phát hiện, bắt giữ, xử lý hơn 60 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trong đó, lực lượng Công an cơ sở phát hiện, bắt giữ nhiều vụ và lập hồ sơ chuyển cho cơ quan thẩm quyền xử lý.

Đơn cử mới đây, qua công tác quản lý địa bàn, chỉ trong ngày 20/3, Công an xã Phước Hưng, huyện Long Điền liên tiếp bắt giữ 2 vụ tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất, khoảng 9 giờ 30 phút cùng ngày, Công an xã Phước Hưng tiến hành kiểm tra 1 căn nhà trọ tại ấp Phước Lâm. Tại phòng thứ nhất, có 2 đối tượng Trần Văn Quý (28 tuổi) và Nguyễn Thúy Hồng (20 tuổi, cùng trú tại xã Phước Tỉnh) lưu trú, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 3 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Tại phòng trọ thứ hai, có 2 đối tượng Lê Tấn Vinh (23 tuổi, trú tại TP.Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận) và Mạc Võ Như Quỳnh (20 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) lưu trú có dấu hiệu sử dụng ma túy.

Làm việc với cơ quan Công an, Lê Tấn Vinh và Nguyễn Thúy Hồng khai nhận, tối 19/3, cả hai gặp một thanh niên tên Tý (chưa rõ nhân thân lai lịch) nhờ Hồng giữ hộ 2 gói ma túy đá, Tý cũng đưa cho Vinh 1 gói ma túy đá để trừ số tiền 500 ngàn đồng mà Tý đang thiếu nợ Vinh. Sau đó, Vinh đưa gói ma túy này nhờ Hồng giữ dùm. Khoảng 1 giờ ngày 20/3, Vinh, Quý, Hồng, Quỳnh lấy ma túy ra sử dụng.

Cũng tại địa bàn ấp Phước Lâm, lúc 11 giờ 30 phút ngày 20/3, Công an xã Phước Hưng đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phương (30 tuổi, trú tại xã Phước Tỉnh) đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. Theo lời khai của Phương, khoảng 8 giờ ngày 20/3, Phương đến địa bàn xã Tam Phước mua số ma túy trên của một thanh niên (chưa rõ nhân thân lai lịch) với giá 2,4 triệu đồng. Sau đó, Phương gọi điện nhờ Nguyễn Hữu Lộc (26 tuổi, trú tại TP.Bà Rịa) chở Phương về nhà thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ. Nguyễn Hữu Phương là đối tượng từng có một tiền án về tội tàng trữ trái phép chất ma túy, ra tù cuối năm 2019.

Cả 2 vụ việc trên đã được Công an xã Phước Hưng bàn giao hồ sơ, tang vật và đối tượng cho Công an huyện Long Điền xử lý theo thẩm quyền. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Long Điền đã tạm giữ hình sự đối tượng Lê Tấn Vinh và Nguyễn Hữu Phương, còn đối tượng Nguyễn Thúy Hồng đang nuôi con nhỏ nên giao cho gia đình bảo lãnh, tại ngoại. Cơ quan điều tra tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan còn lại.

Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong năm 2019, lực lượng Công an tỉnh phát hiện, bắt giữ, xử lý 374 vụ mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, trong đó, nhiều vụ việc do lực lượng Công an cơ sở phát hiện, bắt giữ. Phát huy kết quả này, từ đầu năm đến nay, các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân tích cực hưởng ứng phong trào "Toàn dân tham gia phòng, chống ma túy" gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh", phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc" để xây dựng địa bàn cơ sở xã, phường, thị trấn không có tội phạm ma túy. Qua đó làm giảm số người nghiện ma túy mới, quản lý chặt chẽ người nghiện ngoài xã hội, không để phát sinh tình hình phức tạp, bảo đảm an ninh trật tự trên từng địa bàn dân cư.

Bài, ảnh: THANH NGÂN