AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 19/3/2020

Tạm giữ hình sự đối tượng nhốt, đánh lực lượng trật tự đô thị

Sáng 19/3, Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Trần Xuân Huế (39 tuổi, trú tại TP.Vũng Tàu) để điều tra, xử lý về hành vi “Chống người thi hành công vụ”.

Đối tượng Trần Xuân Huế khai báo hành vi “Chống người thi hành công vụ” tại cơ quan Công an phường 11, TP.Vũng Tàu.

Như Báo BR-VT đã thông tin, thực hiện chỉ đạo của UBND phường 11, TP.Vũng Tàu, vào khoảng 7 giờ ngày 18/3, tổ công tác gồm 3 cán bộ trật tự đô thị (TTĐT) của phường 11 đã xuống hiện trường để đo vẽ hiện trạng căn nhà xưởng do Trần Xuân Huế xây dựng trái phép trong khu quy hoạch Nhà tang lễ TP.Vũng Tàu, tại hẻm 34, Bắc Sơn, phường 11, TP.Vũng Tàu. Trong khi tổ công tác đang thực hiện nhiệm vụ thì đối tượng Trần Xuân Huế khóa cửa nhốt trong nhà xưởng và liên tục chửi bới, dùng tuýp sắt tấn công người của tổ công tác gây thương tích. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an phường và Ban CHQS phường 11 đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, khống chế đối tượng Huế đưa về cơ quan Công an phường 11 xử lý. (An Bình)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 19/3, Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh cho biết, đối tượng Lê Hồng Trọng (SN 1992, HKTT: xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc) đã bị bắt giữ về tội “Tổ chức đánh bạc” theo Quyết định truy nã 1/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh. (Ngọc Mai)

Đánh bạc

Ngày 19/3, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc ăn tiền xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào khoảng 15 giờ 30 phút ngày 17/3, tại 1 trang trại nuôi gà thuộc ấp Tân Thành, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, lực lượng Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Quảng Thành bắt quả tang 1 vụ đánh bạc dưới hình thức “binh xập xám”, thu giữ 1 số tang vật gồm: 9.471.000 đồng, 5 xe mô tô, 6 ĐTDĐ, 4 bộ bài tây 52 lá. Cơ quan Công an đã mời 5 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. (Thành Lưu)

Xử phạt 2 trường hợp đăng tin sai về dịch bệnh COVID-19

Ngày 19/3, Công an TP.Vũng Tàu cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với bà Trần Thị Thảo (SN 1983, trú tại TP.Vũng Tàu) và bà Đặng Phương Lan Uyên (SN 1999, trú tại TP.Vũng Tàu) mỗi người 10 triệu đồng vì có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật về tình hình dịch COVID-19 trên trang Facebook cá nhân, theo quy định tại Nghị định số 174/2013 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện”. Công an TP.Vũng Tàu cũng khuyến cáo người dân không đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19 gây hoang mang trong dư luận nếu vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định. (Trí Nhân)