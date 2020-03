AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 20/3/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/3, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Ngô Vĩnh Thành (SN 1994, trú tại TP.Vũng Tàu) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại một phòng trọ trong hẻm 135, Lê Quang Định, TP.Vũng Tàu, lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh bắt quả tang đối tượng Thành đang tàng trữ 1 gói ma túy tổng hợp. Vụ việc đã được bàn giao cho Công an TP.Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền. (Nguyễn Văn)

Trộm đột nhập nhà dân

Ngày 20/3, Công an TP.Bà Rịa tiến hành điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra tại nhà bà Trần Thị Thu Hiền (SN 1979), ở đường Lê Thị Riêng, Phường Phước Hưng, TP.Bà Rịa. Theo trình bày của bị hại, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà bà Hiền trộm 5 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài sản có giá trị khác. (Lê Nguyễn)

Cướp giật tài sản

Ngày 20/3, Công an TP.Vũng Tàu điều tra, truy xét vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh được biết, chị Phan Thị Kim Ngân (SN 1990, trú tại TP.Vũng Tàu) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP.Vũng Tàu thì có 2 đối tượng đi trên xe máy giả vờ hỏi đường rồi áp sát giật 1 ĐTDĐ Iphone X của nạn nhân để trong giỏ treo trước xe rồi tẩu thoát. (Trí Nhân)

Giao cấu với trẻ em

Ngày 20/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2019 đến nay, tại xã Hòa Long, TP.Bà Rịa, đối tượng Nguyễn Ngọc Hậu (SN 1996, trú tại TP.Bà Rịa) đã nhiều lần có hành vi giao cấu với cháu T.T.M.T. (SN 2004, trú tại TP.Bà Rịa). (Phước An)

Bắt đối tượng truy nã

Ngày 20/3, Công an huyện Xuyên Mộc cho biết đã bắt đối tượng Mai Thị Thi (SN 1992, HKTT: xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quyết định truy nã tháng 2/2020 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Xuyên Mộc (Thành Lê)

Cố ý gây thương tích

Ngày 20/3, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích do Công an xã Bàu Lâm chuyển giao. Trước đó, tại ấp 3, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc, do có mâu thuẫn với các anh Lương Trang Cường Thịnh (SN 1999) và Nguyễn Minh Trí (SN 1994, cùng trú tại xã Bàu Lâm), đối tượng Võ Minh Tuấn (SN 1996, HKTT: xã Bàu Lâm) đã dùng 1 cây kéo bằng kim loại đâm nhiều nhát lên người anh Thịnh và anh Trí khiến các nạn nhân phải đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Ngọc Mai)