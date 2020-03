AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 22/3/2020

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 22/3, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý Phạm Minh Đức (SN 1999) và Nguyễn Hữu Danh (SN 2002, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo thông tin ban đầu, trên Quốc lộ 51, đoạn qua phường Kim Dinh, TP.Bà Rịa, lực lượng Công an TP.Bà Rịa phối hợp với lực lượng CSCĐ-Công an tỉnh bắt quả tang 2 đối tượng trên đang tàng trữ 2 gói ma túy dạng khay và 4 viên thuốc lắc. (Phước An)

Cướp giật tài sản

Ngày 22/3, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành xác minh vụ cướp giật tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, chị Trần Thị Thanh Thúy (SN 1991, trú tại TP.Vũng Tàu) đang điều khiển xe máy lưu thông trên đường Bình Giã, TP.Vũng Tàu thì bị 2 đối tượng lạ mặt đi trên xe máy không biển số áp sát cướp giật 1 ĐTDĐ trị giá 7,9 triệu đồng. (Lê Nguyễn)

Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản

Ngày 22/3, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của DN bưu chính viễn thông. Theo thông tin ban đầu, Trần Văn Hiển (SN 1992, trú tại TP.Vũng Tàu) là nhân viên giao hàng của Bưu cục Viettel post Phú Mỹ. Trong quá trình giao bưu phẩm, Hiền đã thu hộ hơn 36 triệu đồng tiền giao hàng nhưng không trả lại cho bưu cục và bỏ trốn. (Nguyễn Văn)

Lừa đảo

Ngày 22/3, Công an TX. Phú Mỹ đang điều tra, xử lý 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, Nguyễn Văn Phường (SN 1995, HKTT: phường Tân Phước, TX. Phú Mỹ) nhờ anh Vũ Đức Việt Anh (SN 1999, HKTT: phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) chở đến xã Tân Hòa để lấy tiền từ người quen (Phường là người cầm lái). Khi đến một con hẻm nhỏ, Phường nói anh Việt Anh đợi ở ngoài để đối tượng điều khiển xe vào trong lấy tiền. Sau đó, đối tượng mang xe đi cầm lấy 10 triệu đồng. Do không liên lạc được với Phường và không thấy Phường trả xe, nạn nhân đã đến cơ quan công an trình báo. Công an phường Tân Phước đã mời đối tượng Nguyễn Văn Phường lên làm việc. Tại cơ quan Công an, bước đầu đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. (Thành Lưu)

Trộm xe máy

Ngày 22/3, Công an huyện Đất Đỏ lập hồ sơ điều tra vụ trộm cắp tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, lợi dụng đêm tối, kẻ gian đã đột nhập vào nhà ông Nguyễn Hữu Hiền (SN 1958, trú tại xã Long Tân, huyện Đất Đỏ) trộm 1 xe máy biển số 72H1-24867. (Sơn Khê)

Cùng ngày, Công an huyện Châu Đức xử lý 1 vụ trộm cắp tài sản do Công an TT.Ngãi Giao bàn giao. Theo hồ sơ, tại 1 quán nhậu thuộc khu phố 4, TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức, lợi dụng lúc anh Vũ Văn Trường (SN 1993, HKTT: huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai) là nhân viên của quán đang ngủ say, đối tượng Đoàn Minh Tuấn (SN 1988, HKTT: huyện Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh) là người làm chung với anh Trường đã lấy trộm xe máy hiệu Wave RSX (trị giá khoảng 25 triệu đồng) của anh Trường. (Trung Dung)

Bắt quả tang 5 đối tượng đánh bạc

Ngày 22/3, Công an huyện Châu Đức tiến hành xử lý vụ đánh bạc xảy ra trên địa bàn. Trước đó, tại ấp Tân Thanh, xã Quảng Thành, huyện Châu Đức, lực lượng Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an xã Quảng Thành bắt quả tang 5 đối tượng đang đánh bài ăn tiền. Tang vật thu giữ trên chiếu bạc 9,4 triệu đồng và 5 bộ bài Tây 52 lá. (Trí Nhân)