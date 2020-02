AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 3/2/2020

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 3/2, Công an huyện Côn Đảo lập hồ sơ xử lý vụ mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, vào lúc 6 giờ 10 phút ngày 2/2, tại 1 phòng trọ thuộc khu dân cư số 3, huyện Côn Đảo, Đội Cảnh sát điều tra Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang đối tượng Nguyễn Hoàng Phi Long (SN 1997, HKTT: huyện Côn Đảo) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ 1 gói nilon có chứa chất tinh thể trong suốt (Long khai nhận là ma túy đá). (Ngọc Mai)

Cố ý gây thương tích

Ngày 3/2, Công an huyện Long Điền tiến hành điều tra, xử lý 1 vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Thông tin ban đầu cho biết, vào lúc 23 giờ ngày 1/2, tại ấp Phước Tân, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, anh Nguyễn Ngọc Toán (SN 1982, HKTT: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) bị các đối tượng dùng hung khí gây 1 vết thương dài 10cm tại vùng lưng. Công an huyện Long Điền đã tiến hành điều tra, xác minh, ra thông báo truy tìm 2 đối tượng: Nguyễn Văn Đức (SN 1988, HKTT: xã Phước Hưng, huyện Long Điền), Võ Công (SN 1982, HKTT: xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) là nghi can gây ra vụ việc trên. (Thành Lê)