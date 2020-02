An ninh - Trật tự, ngày 5/2

Đánh bạc

Ngày 5/2, Công an huyện Xuyên Mộc lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra vào lúc 21 giờ 20 ngày 4/2 tại nhà bà Lê Thị Tú (xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc). Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ trên chiếu bạc số tiền 10,5 triệu đồng. Công an huyện Xuyên Mộc đã mời 14 đối tượng có liên quan về trụ sở làm việc. (Thành Lưu)

Cố ý làm hư hỏng tài sản

Ngày 5/2, Công an huyện Xuyên Mộc xác minh, điều tra 1 vụ cố ý làm hư hỏng tài sản xảy ra trên địa bàn. Trước đó, ông Hồ Xuân Thống (trú tại Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe ô tô đến nhà anh Đào Duy Hải (ấp Tân Trung, xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) dự tiệc. Trong lúc đang ngồi ăn, bà Nguyễn Thị Bích Liễu là người quen của ông Thống hỏi mượn điện thoại nhưng không được. Bà Liễu đã dùng tay đánh vào mặt ông Thống sau đó đi ra ngoài lấy 1 cục đá đập xe ô tô của ông Thống, gây hư hỏng 1 tấm kính chắn gió, 2 gương chiếu hậu... Tổng trị giá tài sản thiệt hại khoảng 19,5 triệu đồng. (Đỗ Lê)

Trộm dê

Ngày 5/2, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ xử lý 2 đối tượng Lê Văn Vũ (trú tại TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc) và Trần Mạnh Hùng (trú tại xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc) về hành vi trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ, tại chòi rẫy của ông Lê Văn, các đối tượng đã đột nhập lấy trộm 4 con dê, trị giá khoảng 18 triệu đồng. (Ngọc Mai)

Tàng trữ ma túy và nhiều vũ khí tự chế

Ngày 5/2, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh (huyện Long Điền) tiếp tục điều tra vụ tàng trữ trái phép chất ma túy và vũ khí tự chế của đối tượng Nguyễn Văn Thương (SN 1982, ngụ tại TT.Long Hải, huyện Long Điền). Trước đó, đêm 4/2, tại khu phố Hải An, TT.Long Hải, Đồn Biên phòng Phước Tỉnh phối hợp với Công an TT.Long Hải phát hiện Thương đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá (trọng lượng khoảng 6gr). Khám xét nơi ở của đối tượng, lực lượng chức năng thu giữ thêm nhiều loại vũ khí tự chế gồm đao, kiếm và dao găm. (Phương Nam)

Xe thô sơ đi ngược chiều gây tai nạn

Ngày 5/2, Công an TP.Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra vào khoảng 22 giờ 20 ngày 4/2, tại km 64 + 300 m Quốc lộ 51 (đoạn thuộc khu phố Hương Giang, phường Long Hương, TP.Bà Rịa). Theo hồ sơ, anh Tống M.H. (SN 2003) điều khiển xe môtô BKS: 72D1-073.94 lưu thông trên Quốc lộ 51 theo hướng từ TP.Bà Rịa về TX.Phú Mỹ, khi đến địa điểm trên thì xảy ra tai nạn với xe mô tô không biển số kéo theo rơ mooc tự chế do Trần M.P. (SN 1999, HKTT: xã Tân Hải, TX.Phú Mỹ) đang đi ngược chiều. Hậu quả vụ va chạm làm anh H. tử vong. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người điều khiển xe tự chế đi ngược chiều, gây tai nạn. (Xuân Độ)