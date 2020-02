AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 4/2/2020

Chồng chích điện khiến vợ tử vong

Ngày 4/2, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh đã tạm giữ hình sự Võ Văn Đồng (SN 1962, trú tại TT.Long Hải, huyện Long Điền) để điều tra về hành vi giết người. Theo thông tin ban đầu, ngày 3/2, Công an TT.Long Hải nhận được tin báo bà L.T.Ng (SN 1968, vợ ông Đồng) tử vong tại nhà riêng nên tiến hành kiểm tra, phát hiện phía sau cổ bà Ng. có một vết bỏng. Vụ việc được báo cáo đến Công an huyện Long Điền. Nghi ngờ bà Ng. tử vong do bị giật điện, nên Công an huyện Long Điền đã bàn giao ông Đồng cho Phòng CSHS Công an tỉnh để điều tra theo thẩm quyền. Tại cơ quan Công an, ông Đồng khai nhận do mâu thuẫn trong cuộc sống, nên đã dùng bộ chích điện chích vào người bà Ng. gây tử vong. (Nguyễn Văn)

Chống người thi hành công vụ

Ngày 4/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Quách Văn Dẫn (SN 1986, quê Bạc Liêu) về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, anh Đặng Văn Dương, cán bộ Công an phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu nhận được tin báo Dẫn có hành vi dùng dao gây rối tại hẻm 634 đường Trần Phú nên xuống giải quyết. Tại đây, anh Dương yêu cầu đối tượng bỏ dao xuống nhưng Dẫn không chấp hành mà dùng dao đâm anh Dương. Anh Dương tránh được nhát đâm và khống chế Dẫn đưa về trụ sở làm việc. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 4/2, Công an TP.Bà Rịa xác minh, điều tra vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, anh Phan Ngọc Lành (SN 1995, trú tại TP.Bà Rịa) đang đi làm về trên đường Nguyễn Văn Linh, TP.Bà Rịa thì bị 2 đối tượng lạ mặt dùng dao đâm vào bụng gây thương tích rồi tẩu thoát. (Lê Nguyễn)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 4/2, Công an huyện Long Điền lập hồ sơ xử lý Trần Văn Trung (SN 1989, trú tại huyện Long Điền) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Theo hồ sơ, tại KP.Hải Hà, TT.Long Hải, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền phối hợp với Công an TT.Long Hải bắt quả tang Trung đang tàng trữ 2 gói ma túy đá. (Phước An)

Trộm cắp tài sản

Ngày 4/2, Công an TP.Vũng Tàu tiến hành điều tra, xử lý Ngô Thị Kim Lan (SN 1973) và Trần Thị Ngọc Châu (SN 1983, trú tại TP.Bà Rịa) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, Lan và Châu đến cửa hàng quần áo tại số 52B đường Đống Đa, TP.Vũng Tàu do chị Hoàng Thị Yến (SN 1980, trú tại TP.Vũng Tàu) làm chủ, giả vờ mua sắm. Lợi dụng chủ cửa hàng không để ý, Lan và Châu đã trộm túi xách của chị Yến, bên trong có 37 triệu đồng rồi tẩu thoát. (Sơn Khê)