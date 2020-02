An ninh - Trật tự, ngày 19/2

Bán ma túy trong quán cà phê

Ngày 19/2, Công an huyện Xuyên Mộc đã tạm giữ hình sự Trần Đức Mạnh (trú tại xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Trước đó, vào lúc 13 giờ 40 phút ngày 18/2, tại quán cà phê K.O, thuộc KP.Thanh Sơn, TT.Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc, lực lượng Công an huyện Xuyên Mộc bắt quả tang Mạnh đang bán ma túy cho 1 đối tượng khác. Tại hiện trường, lực lượng Công an đã thu giữ 5 gói ma túy đá. (Thành Lưu)

Môi giới mại dâm

Ngày 19/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Long Điền tạm giữ Lê Thị Mỹ Hằng (trú tại huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang) để tiếp tục điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Vào ngày 18/2, tại ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền, Công an huyện Long Điền bắt quả tang Lê Thị Mỹ Hằng có hành vi môi giới cho 1 cặp nam nữ thực hiện hành vi mua bán dâm. Qua làm việc, các đối tượng đã thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. (Ngọc Mai)

Mượn xe máy đem cầm

Ngày 19/2, Công an huyện Châu Đức đã tiếp nhận đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị Kim Anh (trú tại xã Đá Bạc, huyện Châu Đức) về việc: Vào ngày 3/2, đối tượng Trần V.T. (trú tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức) mượn xe mô tô hiệu Vision (trị giá 33 triệu đồng) của chị Kim Anh nói là đi công chuyện, nhưng sau đó mang đi cầm cố, lấy tiền tiêu xài cá nhân. Hiện vụ việc đang được xác minh, điều tra, xử lý. (Đỗ Lê)

l Cùng ngày, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xác minh, xử lý 1 vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo đơn tố cáo của anh Nguyễn Văn Nam (trú tại phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ), vào ngày 6/1, tại quán ăn T.N. do anh Nam làm chủ, Đặng N.H. (trú tại phường Phú Mỹ, TX. Phú Mỹ) là nhân viên của quán đã có hành vi giả mạo chữ ký của anh Nam trong bảng lương để chiếm đoạt số tiền hơn 13 triệu đồng. (Trung Dung)