AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 14/2/2020

Trộm tài sản

Ngày 14/2, Công an TP.Vũng Tàu lập hồ sơ xử lý Lưu Tấn Phát (20 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP.Vũng Tàu) và Nguyễn Anh Tuấn (25 tuổi, trú tại phường 11, TP.Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, hai đối tượng này lén trộm 1 chiếc xe đạp điện của chị Trần Thị Mỹ Dung (30 tuổi, trú tại phường 5, TP.Vũng Tàu), sau đó đem đi bán với số tiền 3 triệu đồng chia nhau tiêu xài. (Ngô Huy)

Cố ý gây thương tích

Ngày 14/2, Công an huyện Châu Đức điều tra vụ cố ý gây thương tích tại quán bida V.H. (thuộc xã Sơn Bình, huyện Châu Đức). Theo hồ sơ vụ án, do mâu thuẫn trong lúc chơi bida, nên Trần Hữu Khanh (20 tuổi, trú tại xã Sơn Bình) đã dùng cơ bida đánh anh Trần Văn Hùng (25 tuổi, trú tại xã Sơn Bình) bị thương, phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Bà Rịa. (Huy Na)

Mua bán trái phép chất ma túy

Ngày 14/2, Công an huyện Côn Đảo bắt quả tang Dương Thị Mỹ Hạnh (23 tuổi, quê Lấp Vò, Đồng Tháp) và Đào Thị Mỹ Duyên (29 tuổi, quê Bù Gia Mập, Bình Phước) đang mua bán trái phép ma túy đá. Khám xét phòng trọ của đối tượng Duyên tại Khu 10, huyện Côn Đảo, lực lượng Công an thu giữ thêm 24 tép ma túy đá. Vụ việc đang được cơ quan Công an lập hồ sơ xử lý theo quy định. (Huy Ngô)

Tìm chủ sở hữu 264 chai rượu vang

Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT đang điều tra, xác minh nguồn gốc, xuất xứ 264 chai rượu vang không có tem phụ, gồm: 216 chai có nhãn mác SANTA GLORIA CHARDONNAY; 24 chai có nhãn mác SANTA GLORIA SAUVIGNON BLANC; 24 chai có nhãn mác CORNELLANA SAUVIGNON BLANC. Tổ chức, cá nhân nào là chủ sở hữu số rượu vang nói trên, mang đầy đủ giấy tờ hợp pháp đến Phòng Cảnh sát Kinh tế - Công an tỉnh BR-VT (số 15, đường Trường Chinh, phường Phước Trung, TP.Bà Rịa, tỉnh BR-VT; điện thoại: 069.3545274), gặp đồng chí Bùi Lê Thanh (ĐT: 094.747.1982) để giải quyết. Sau 30 ngày, kể từ ngày đăng thông báo này, nếu không có người đến nhận, Công an tỉnh BR-VT sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.