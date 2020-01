Quản lý chặt các loại pháo, vật liệu nổ

Mỗi dịp Tết đến, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ các loại pháo nổ lại tái diễn, gây ảnh hưởng đến sự ổn định trật tự an toàn xã hội. Vì vậy, lực lượng công an, chính quyền các cấp đã và đang triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh ngăn chặn tình trạng này. Cơ quan Công an cũng khuyến cáo người dân không tàng trữ, mua-bán, vận chuyển và đốt pháo để tránh bị xử lý theo quy định pháp luật.

Tang vật pháo nổ do lực lượng chức năng thu giữ trong các vụ mua-bán pháo trái phép trên địa bàn BR-VT trong năm 2019.

NHIỀU VỤ MUA - BÁN PHÁO

Hàng năm, vào thời điểm giáp Tết, tình trạng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ pháo lậu có chiều hướng gia tăng. Các lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can để xử lý theo quy định pháp luật nhiều vụ vi phạm liên quan tới pháo. Cụ thể: Vào khoảng 12 giờ 30 phút ngày 24/12/2019, tại ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền đã kiểm tra và bắt quả tang đối tượng Nguyễn Phước Lộc (SN 1990, trú tại huyện Long Điền) và Đinh Quang Trường (SN 2003, trú tại huyện Long Điền) đang có hành vi mua bán trái phép pháo. Tang vật thu giữ 2 túi nilon, bên trong chứa nhiều pháo có dạng trụ hình tròn.

Cũng trong ngày, tại ấp Phước Thắng, xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Nguyễn Thanh Lâm (SN 1969, trú tại huyện Long Điền) có hành vi mua-bán pháo trái phép. Tại nhà đối tượng Lâm, cơ quan Công an thu giữ 1 hộp pháo, bên trong có chứa 49 ống trụ hình tròn.

Trước đó, khoảng 18 giờ 45 phút ngày 9/12/2019, tại tổ 9, ấp Phước Thọ, xã Phước Hưng, huyện Long Điền, lực lượng Công an huyện Long Điền bắt quả tang Vương Văn Thanh (SN 1999, trú tại huyện Long Điền) đang mua - bán pháo trái phép. Tang vật thu giữ 4 bệ pháo chứa 85 ống trụ hình tròn.

Đối tượng Vương Văn Thanh cùng tang vật vụ án mua - bán trái phép pháo ngày 9/12/2019 tại xã Phước Hưng, huyện Long Điền.

Ông Dương Quang Nhàn, Chủ tịch UBND xã Phước Hưng, huyện Long Điền cho biết, thời gian qua, chính quyền địa phương phối hợp với các đoàn thể, giáo xứ, tuyên truyền pháp luật, an toàn giao thông và phòng ngừa pháo nổ trong nhân dân. “Xác định vào dịp cuối năm, tình trạng mua-bán, đốt pháo có những diễn biến phức tạp, nên bên cạnh công tác nghiệp vụ của lực lượng công an, chính quyền địa phương tập trung tuyên truyền trên loa phóng thanh, những buổi họp dân để người dân nhắc nhở con em không mua-bán, sử dụng pháo nổ dịp Tết”, ông Dương Quang Nhàn cho hay.

XỬ LÝ NGHIÊM VI PHẠM

Trao đổi với phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, Trung tá Huỳnh Minh Khải, Đội trưởng Đội CSHS-KT-MT Công an huyện Long Điền cho biết, thời gian qua, Công an huyện phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh tập trung lực lượng đấu tranh ngăn chặn các hành vi vi phạm về pháo nổ. Tuy nhiên, vì lợi nhuận, không ít đối tượng vẫn tìm mọi cách để vận chuyển, mua - bán pháo nổ trái phép. Đặc biệt, vào thời điểm giáp Tết, việc mua bán các loại hàng hóa phục vụ Tết có chiều hướng tăng, các đối tượng đã lợi dụng trà trộn pháo vào các loại hàng hóa khác, chọn thời điểm ban đêm, giao dịch qua điện thoại để vận chuyển, ngụy trang bằng nhiều hình thức nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, khiến công tác đấu tranh gặp không ít khó khăn. “Hành vi sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ và đốt pháo nổ đã bị nghiêm cấm từ năm 1995 theo Chỉ thị số 406-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Vì vậy, người dân cần tuân thủ nghiêm. Mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định pháp luật”, Trung tá Huỳnh Minh Khải khuyến cáo.

Theo Luật sư Vũ Anh Thao, Đoàn Luật sư tỉnh BR-VT: Pháo nổ là mặt hàng cấm kinh doanh, lưu thông. Do vậy, các hành vi buôn bán, vận chuyển và tàng trữ pháo nổ sẽ bị xử phạt nghiêm khắc theo quy định tại Điều 190, 191 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, cụ thể: Buôn bán pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg, bị phạt tiền từ 100 triệu đồng đến 1 tỷ đồng, hoặc phạt tù từ 1-5 năm; buôn bán từ 40kg đến dưới 120kg, phạt tiền từ 1-3 tỷ đồng, hoặc phạt tù 5-10 năm; buôn bán từ 120kg trở lên bị phạt tù 8-15 năm. Tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg đến dưới 40kg, bị phạt tiền từ 50-300 triệu đồng, hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm; tàng trữ, vận chuyển từ 40kg đến dưới 120kg bị phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 1 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 2 - 5 năm; tàng trữ, vận chuyển từ 120kg trở lên bị phạt tù 5-10 năm.

Nhằm ngăn chặn tình trạng mua bán, vận chuyển pháo nổ, vật liệu nổ trái phép vào cao điểm dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo Công an các huyện, thành phố, thị xã tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường tuần tra trên các tuyến, địa bàn; phối hợp với các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức đoàn thể tuyên truyền, vận động người dân tự giác giao nộp các loại vật liệu nổ, pháo nổ và tố giác hành vi vi phạm pháp luật về quản lý, sử dụng pháo; tổ chức cho các hộ gia đình ký cam kết không mua bán, sử dụng pháo nổ trái phép; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm theo quy định pháp luật. (Đại tá Bùi Văn Thảo, Giám đốc Công an tỉnh)

Đối với hành vi đốt pháo, căn cứ Điều 10 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình”, phạt tiền từ 1-2 triệu đồng đối với hành vi sử dụng các loại pháo mà không được phép; xử phạt bổ sung tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm. Ngoài ra, hành vi đốt pháo gây ra hậu quả làm ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về “Tội gây rối trật tự công cộng” theo quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự 2015 đã được sửa đổi, bổ sung năm 2017, tùy theo mức độ sẽ bị phạt tiền từ 5-50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm, phạt tù 3 tháng đến 2 năm hoặc từ 2-7 năm.

Bài, ảnh: SƠN KHÊ