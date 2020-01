Trung tá Phan Văn Hiền (Công an huyện Châu Đức) được biết đến như là một “khắc tinh” của tội phạm, nhất là tội phạm trong các vụ trọng án. Trong suốt gần 20 năm công tác trong ngành công an, Trung tá Hiền đã cùng đồng đội lập nhiều thành tích trên mặt trận đấu tranh phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo tốt an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Phan Văn Hiền điều tra xét hỏi một đối tượng gây án.

Trung tá Phan Văn Hiền SN 1978, đang công tác tại Đội Cảnh sát điều tra tội phạm (CSĐTTP) về TTXH – Công an huyện Châu Đức. Tốt nghiệp ĐH Cảnh sát nhân dân năm 2007, anh Phan Văn Hiền về công tác tại Công an huyện Châu Đức. Từ năm 2013-2015, anh được cấp trên điều động về làm Trưởng Công an xã Bình Giã. Do được đào tạo chuyên ngành, anh được chuyển sang công tác tại Đội CSĐTTP về TTXH. AAnh luôn xác định: Dù ở lĩnh vực nào, bản thân cũng phải mang hết tâm trí và sức lực để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ của một CSHS rất vất vả và áp lực, không chỉ đòi hỏi sự nhiệt tình, tâm huyết mà còn phải thường xuyên trau dồi, rèn luyện, nắm vững kiến thức pháp luật, giỏi nghiệp vụ, nhạy bén trong khám phá các vụ án phức tạp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một trong những vụ án mà anh cùng đồng đội điều tra, phá án là vụ giết người, cướp tài sản xảy ra trên địa bàn xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc.

Vào khoảng 6 giờ sáng ngày 24/9/2019, trực ban Công an huyện Châu Đức nhận được tin báo của Công an huyện Xuyên Mộc đề nghị phối hợp điều tra xác minh nhân thân của một phụ nữ chết trong lô cao su thuộc ấp Tân An, xã Phước Tân (chưa rõ tung tích, nghi bị hiếp dâm và giết người cướp tài sản). Trong người nạn nhân chỉ có một biên lai mua vàng của tiệm vàng Hải Thu, tại chợ Kim Long, xã Kim Long, Châu Đức ngày 20/9/2019. Sau khi nhận thông tin, anh Hiền đã báo cáo với chỉ huy Đội và lãnh đạo Công an huyện, đồng thời phối hợp cùng lực lượng Công an xã Kim Long, Cảnh sát PC 02 (Công an tỉnh) nhanh chóng điều tra chứng cứ và truy tìm tung tích nạn nhân. Nhờ làm tốt công tác phối hợp, chỉ sau gần 2 tiếng đồng hồ, Trung tá Phan Văn Hiền đã xác định nạn nhân là Văn Thị Thúy Yến (SN 2003, ngụ xã Quảng Thành) đi ra khỏi nhà đã 3 ngày chưa về, khi đi Yến có lái xe Honda Winner (màu trắng xanh) BKS 72F1- 42118; 1 điện thoại Iphone 6 sử dụng số thuê bao 0967.940.429; mang 1 sợi dây chuyền và 1 đôi bông tai.

Xác định được đối tượng gây án là điều không đơn giản, Trung tá Hiền phải nỗ lực điều tra các mối quan hệ bạn bè, mạng xã hội facebook, zalo… để truy tìm chiếc xe Honda BKS 72F1- 42118. Bằng các biện pháp nghiệp vụ của mình, khoảng 11 giờ 30 ngày 24/9/2019, Tổ công tác đã xác định và bắt đối tượng Lê Bảo Chiêu (SN 2002, trú tại xã Kim Long, huyện Châu Đức), thu giữ tang vật là chiếc điện thoại Iphone 6, còn xe Honda Chiêu đã bán cho người khác để có tiền tiêu xài.

Thành tích gần đây nhất của Trung tá Phan Văn Hiền là phối hợp điều tra làm rõ nhóm đối tượng “Hiếp dâm và cướp tài sản” trên địa bàn xã Cù Bị vào ngày 12/11/2019. Được sự phân công của lãnh đạo, anh Hiền cùng đồng đội đã có mặt suốt đêm trên địa bàn xã Cù Bị và phường Hắc Dịch (TX.Phú Mỹ) khẩn trương truy xét. Đến rạng sáng 14/11, các đối tượng gây án đã sa lưới pháp luật, khi đang lẩn trốn tại nhà người thân.

Đây chỉ là 2 trong số rất nhiều vụ án hình sự mà Trung tá Phan Văn Hiền đã tích cực điều tra phá án nhanh, làm rõ thủ phạm, thu hồi tài sản trả lại cho người bị hại. Thượng tá Nguyễn Minh Hiệp, Phó Trưởng Công an huyện Châu Đức cho biết: “Trung tá Phan Văn Hiền rất tích cực, nhiệt tình trong công tác. Mỗi khi có án xảy ra, bất kể thời điểm nào, Trung tá Hiền đều khẩn trương lên đường làm nhiệm vụ, tiến hành truy xét làm rõ, góp phần giữ gìn sự bình yên cho nhân dân”.

Với những thành tích trên, Trung tá Phan Văn Hiền đã được lãnh đạo các cấp, các ngành biểu dương khen thưởng; năm 2017, anh vinh dự được nhận Bằng khen của Bộ Công an. Mới đây nhất, Trung tá Phan Văn Hiền đã vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen “Đã có thành tích xuất sắc trong điều tra, làm rõ vụ án giết người, cướp của xảy ra ngày 21/9/2019 tại địa bàn xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc”.

Gần 20 năm cống hiến, tận tụy, Trung tá Phan Văn Hiền xứng đáng là tấm gương sáng về người chiến sĩ CAND Việt Nam, là điển hình để thế hệ sau tiếp bước.

Bài, ảnh: ĐINH HÙNG