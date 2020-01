An ninh - Trật tự, ngày 12/1

Giao cấu với trẻ em

Ngày 12/1, Phòng CSHS (PC02)-Công an tỉnh tiếp tục điều tra vụ giao cấu với trẻ em xảy ra trên địa bàn huyện Long Điền. Trước đó, đối tượng Tăng Phát Đạt (SN 2001, trú tại huyện Đất Đỏ) và cháu N.L.K.N. (SN 2008, trú tại huyện Đất Đỏ) quen nhau qua mạng Facebook rồi nảy sinh tình cảm. Sau đó, trong tháng 12/2019, đối tượng Đạt đã nhiều lần quan hệ tình dục với cháu N. (Nguyễn Anh)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 12/1, Đồn Biên phòng Chí Linh đã khởi tố vụ án hình sự “Tàng trữ trái phép chất ma túy” đối với Lê Văn Cường (SN 1979, ngụ tại phường 10, TP.Vũng Tàu), đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ bàn giao Công an TP. Vũng Tàu xử lý theo thẩm quyền. Trước đó, tối 11/1, tại Trung tâm Đô thị Chí Linh (phường 10), Đồn Biên phòng Chí Linh phối hợp Công an phường 10 bắt quả tang Cường đang tàng trữ trái phép 0,5g ma túy tổng hợp dạng đá. (Phương Nam)

* Cùng ngày 12/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Nguyễn Đặng Thùy Minh (SN 1981, trú tại TX.Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tại phòng trọ không số thuộc KP.Mỹ Thạnh, phường Mỹ Xuân, TX.Phú Mỹ, lực lượng Công an TX.Phú Mỹ bắt quả tang Minh đang tàng trữ 2 gói ma túy tổng hợp dạng đá. (Trí Nhân)

Cố ý gây thương tích

Ngày 12/1, Công an TP.Bà Rịa xác minh vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn. Theo trình bày của bị hại, ông Phạm Văn Thuận (SN 1958, trú tại TP.Bà Rịa) đang lưu thông trên đường Huỳnh Ngọc Hay, TP.Bà Rịa thì bị 2 đối tượng lạ mặt áp sát dùng dao đâm vào bụng gây thương tích. (Lê Nguyễn)

Đốt xe máy

Ngày 12/1, Công an huyện Châu Đức lập hồ sơ điều tra vụ hủy hoại tài sản xảy ra trên địa bàn. Theo hồ sơ, anh Lương Văn Xuyên (SN 1983, trú tại huyện Châu Đức) đang đi trên đường thuộc thôn 2, xã Suối Rao, huyện Châu Đức thì bị 2 đối tượng lạ mặt dùng mũ bảo hiểm đánh vào đầu và đốt xe máy biển số 72D1-00065. (Sơn Khê)

Chiếm đoạt tài sản

Ngày 12/1, Công an TP.Bà Rịa điều tra vụ lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản xảy ra tại nhà nghỉ Minh Tâm (phường Phước Trung, TP.Bà Rịa). Theo trình bày của bị hại, thông qua mạng Zalo, anh Nguyễn Văn Lộc (SN 1994, trú tại TX.Phú Mỹ) quen với một người tên Phạm Đình Hùng (không rõ năm sinh). Sau đó, tại nhà nghỉ trên, Hùng đã mượn 1 ĐTDĐ và xe máy biển số 72E1-51893 của anh Lộc để đi công việc nhưng không trả và không liên lạc được. (Phước An)

Truy tìm đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đang kiểm tra, xác minh tin báo về tội phạm có liên quan đến đối tượng: Mai Ngọc Thuần (ảnh), sinh ngày 17/9/1983; CMND số 172088523, do Công an tỉnh Thanh Hóa cấp ngày 26/7/2007. Quê quán: xã Nga Hải, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Nơi đăng ký HKTT: 156/1C Tuy Lý Vương, phường 13, quận 8, TP.Hồ Chí Minh. Những nơi đã cư trú: xã Nga Văn, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa; phòng 307 chung cư Bình Trị Đông B, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, TP.Hồ Chí Minh. Cha, mẹ: Mai Ngọc Thành, Hoàng Thị Nga; vợ: Lâm Ngọc Linh. Dấu vết riêng và dị hình: sẹo chấm, cách 1cm dưới sau đuôi mắt phải.

Cơ quan CSĐT Công an TP Vũng Tàu thông báo đến các đơn vị, địa phương biết để phối hợp truy tìm, nếu phát hiện đối tượng có thông tin, đặc điểm nhận dạng như trên, kịp thời báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu (số 01 đường 3/2, phường 8, TP.Vũng Tàu; SĐT: 0909.208.337; 0943.147.567 gặp ĐTV Nguyễn Xuân Thủy) để phối hợp làm việc.