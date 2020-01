AN NINH - TRẬT TỰ NGÀY 10/1/2020

Trộm sa lưới

Ngày 10/1, Công an TP.Vũng Tàu đã bắt giữ đối tượng Võ Văn Thắm (29 tuổi, trú tại phường 8, TP.Vũng Tàu) và Trương Văn Phúc (21 tuổi, trú tại phường Thắng Tam, TP. Vũng Tàu) về hành vi trộm cắp tài sản. Thông tin ban đầu cho biết, do không có tiền tiêu xài nên Thắm và Phúc đã rủ nhau đi trộm cắp tài sản. Khoảng 1 giờ sáng ngày 9/1, Thắm đã lẻn vào phòng trọ của chị Phan Thị Loan (31 tuổi, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) lấy trộm 1 ĐTDĐ hiệu Xedum màu đen, sau đó tới khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, Thắm tiếp lục leo lên ban công nhà ông Phạm Mạnh Hùng (65 tuổi, trú tại phường 10, TP.Vũng Tàu) lấy trộm 2 ĐTDĐ, 1 TV Panasonic 49 Inch và 1,5 triệu đồng. Sau đó, trong lúc chở tài sản trộm được đi cất giấu thì 2 đối tượng này bị lực lượng tuần tra Công an TP. Vũng Tàu bắt quả tang và đưa về cơ quan Công an làm việc. (Ngô Huy)

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 10/1, Công an TX.Phú Mỹ lập hồ sơ xử lý Võ Quốc Hùng (30 tuổi, trú tại phường Mỹ Xuân, TX. Phú Mỹ) về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp với Công an xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ bắt quả tang đối tượng Võ Quốc Hùng đang tàng trữ 10 gói ma túy tại khu vực xã Tân Hòa, TX.Phú Mỹ. Lực lượng Công an đã tiến hành lập biên bản và bàn giao đối tượng cùng tang vật cho Công an TX.Phú Mỹ xử lý theo quy định. (Huy Na)

Cá độ bóng đá

Ngày 10/1, Công an TP. Bà Rịa lập hồ sơ xử lý vụ đánh bạc xảy ra tại quán cà phê T.R, thuộc phường Phước Trung, TP. Bà Rịa. Qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Bà Rịa tiến hành kiểm tra quán cà phê trên và bắt quả tang 4 đối tượng: Nguyễn Minh Duy (35 tuổi), Châu Thiên Tâm (33 tuổi), Dương Ngọc Quyết (48 tuổi) và Trương Công Dũng (44 tuổi, cùng trú TP.Bà Rịa) đang có hành vi đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá. Tại hiện trường, lực lượng Công an thu giữ tang vật là 3 ĐTDĐ hiệu Samsung, 1 ĐTDĐ hiệu Iphone, 1 ĐTDĐ hiệu Sony, 1 xe mô tô và hơn 5 triệu đồng tiền mặt. (Bảo Huy)