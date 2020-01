Vụ gây rối trật tự công cộng tại đường Đồ Chiểu, TP.Vũng Tàu: Bắt giam 20 đối tượng tham gia cuộc hỗn chiến

Ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 20 đối tượng liên quan trong vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra vào tháng 5/2019 tại đường Đồ Chiểu, phường 3, TP.Vũng Tàu. Đây là một vụ án có đông người tham gia, khiến cho cơ quan Công an phải mất rất nhiều công sức, thời gian trong quá trình điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan.

Cơ quan Công an thực hiện lệnh bắt Đặng Vũ Hoàng, một trong những đối tượng chính của vụ án “Gây rối trật tự công cộng” xảy ra đêm 22/5/2019 trên đường Đồ Chiểu, TP.Vũng Tàu.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 29/9/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu ra quyết định khởi tố vụ án “Gây rối trật tự công cộng”. Kết quả điều tra cho biết, đầu tháng 5/2019, do phát sinh mâu thuẫn về tiền bạc giữa Phan Anh Gia Kha (16 tuổi, ngụ phường 7, TP.Vũng Tàu) và Huỳnh Văn Lợi (17 tuổi, ngụ phường Thắng Nhì, TP.Vũng Tàu) nên Kha đã nhờ Đặng Vũ Hoàng (19 tuổi, ngụ phường 4, TP.Vũng Tàu) hẹn gặp Lợi để “giải quyết”. Được nhờ cậy, Hoàng nhận lời và rủ thêm một số người khác cùng đi.

Trong khi đó, Huỳnh Văn Lợi cũng chủ động gọi thêm một số người khác tham gia để “sẵn sàng” cho cuộc gặp với nhóm của Đặng Vũ Hoàng. Sau khi đã có đủ lực lượng, nhóm của Lợi mang theo 1 mã tấu, 1 gậy sắt và 1 dao tự chế kéo nhau đến điểm hẹn. Vừa đến nơi, nhóm của Lợi đã lao vào tấn công nhóm của Hoàng. Thấy đối phương dữ dằn và mang theo hung khí, nên nhóm của Hoàng không dám “tiếp chiến” mà bỏ chạy thoát thân.

Đến ngày 22/5/2019, trong lúc đang ngồi nhậu cùng với nhóm của mình, Huỳnh Văn Lợi tiếp tục gọi điện thoại và nhắn tin khiêu khích nhóm của Đặng Vũ Hoàng. Khi bị Lợi khiêu khích, nhóm của Hoàng đều biết. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm của Lợi khoảng 30 đối tượng, mang theo nhiều hung khí tự chế như dao, gậy, cây 3 chĩa… đi từ khu vực chung cư 18 tầng trên đường 3/2 di chuyển đến khu vực ngã năm đường Lê Hồng Phong. Tại đây, nhóm này tập hợp thêm những đối tượng khác lên tới khoảng 50 người, một số để hung khí trên yên xe rồi ngồi lên, số còn lại cầm luôn trên tay và đi xe máy di chuyển theo các tuyến đường Ba Cu, Lê Lai, Đồ Chiểu.

Khi đi đến khu vực đường Đồ Chiểu, phát hiện nhóm của Hoàng, nên nhóm của Lợi hô to “Tụi nó kìa, chém chết tụi nó”. Hô xong, những đối tượng cầm hung khí lao thẳng tới tấn công nhóm của Hoàng, còn một số đối tượng điều khiển xe máy thì ngồi sẵn trên xe, sẵn sàng chở đồng bọn tẩu thoát.

Đã có sự chuẩn bị từ trước, nên khi thấy nhóm của Lợi cầm hung khí lao đến tấn công, nhóm của Hoàng đã cầm gạch, đá ném vào đối phương. Trước làn mưa gạch, đá không thể tiếp cận được để đâm, chém đối thủ, trong khi một số đối tượng trong nhóm bị trúng đòn gạch, đá nên nhóm của Lợi đành rút lui. Cũng vì nhóm của Lợi không thể tiếp cận được nhóm của Hoàng để đâm chém, nên đã không xảy ra hậu quả nghiêm trọng làm chết người hay gây thương tích nặng.

Tuy nhiên, vụ hỗn chiến đêm hôm đó đã ảnh hưởng xấu tới dư luận xã hội về tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Vì vậy, dù gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình xác minh, sàng lọc những đối tượng tham gia, nhưng Công an TP.Vũng Tàu vẫn quyết tâm điều tra làm rõ vụ án, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật. Sau hơn 3 tháng củng cố hồ sơ, tài liệu, chứng cứ... ngày 11/1, Cơ quan CSĐT Công an TP.Vũng Tàu đã thực hiện lệnh bắt tạm giam 20 đối tượng, 2 đối tượng được giải quyết cho tại ngoại. Riêng Huỳnh Văn Lợi đã bỏ trốn, Công an TP. Vũng Tàu sẽ ra quyết định truy nã để bắt giữ và xử lý sau.

Qua diễn biến vụ việc trên cho thấy, cơ quan Công an đã quyết liệt đấu tranh không khoan nhượng với hành vi vi phạm pháp luật. Đây chính là sự răn đe, cảnh cáo đối với những thanh thiếu niên có dấu hiệu tụ tập băng nhóm, sử dụng hung khí điều khiển xe máy chạy ngang nhiên trên đường phố, sẵn sàng giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, gây tâm lý bất an cho người dân, ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn, nhất là thời điểm Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đang cận kề.

