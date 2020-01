An ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững

Trước và trong Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng Công an tỉnh và Công an các địa phương đã thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp, truy nã tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự (ANTT) và an toàn giao thông (ATGT). Nhờ vậy, trong 5 ngày Tết (từ 25/1 đến ngày 29/1), tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững, không để xảy ra tình huống đột xuất, bất ngờ.

Trần Văn Tùng (bên phải) khai báo với cơ quan an ninh về hành vi tung tin thất thiệt trên facebook với nội dung tại Bệnh viện Lê Lợi có 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona.

XỬ LÝ KỊP THỜI CÁC VỤ VIỆC

Từ mùng 1 đến mùng 5 Tết, trên địa bàn tỉnh xảy ra 1 vụ giết người, 1 vụ cố ý gây thương tích, 2 vụ trộm cắp tài sản. Trong đó, ngày mùng 1 Tết (25/1), Võ Thanh Phong (42 tuổi, ngụ xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức) đã bị Công an huyện Châu Đức bắt giữ và bàn giao cho Công an tỉnh để điều tra xử lý về hành vi giết người. Thông tin ban đầu cho biết, trưa 25/1, Phong đi chúc Tết nhà hàng xóm và trở về nhà. Do Phong không có chìa khóa để vào nhà, nên gọi điện thoại kêu con mang chìa khóa về. Khi người con về mở cửa thì Phong chửi bới rồi cầm dao đuổi chém. Vợ Phong là chị Nguyễn Thị L. (39 tuổi) chạy theo can ngăn chồng mình. Khi đuổi kịp, chị L. ôm Phong ngăn cản thì bị chồng cầm dao đâm trúng vùng bụng, chảy nhiều máu nên chị L. đã tử vong.

Về trật tự an toàn xã hội, vụ việc đáng chú ý là lan truyền tin đồn thất thiệt về dịch cúm virus Corona Trung Quốc. Cụ thể, vào lúc 21 giờ ngày 27/1, trên trang facebook Trần Tùng đăng thông tin tại BV Lê Lợi (TP. Vũng Tàu) có 2 trường hợp người Trung Quốc bị nghi nhiễm virus Corona. Sau 30 phút đăng tải, đã có 400 lượt chia sẻ và 300 bình luận. Việc đăng thông tin sai sự thật của Tùng đã gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Sau khi xác minh tại BV Lê Lợi không có 2 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, ngay sáng 28/1, cơ quan an ninh Công an tỉnh đã làm việc với Trần Văn Tùng (SN 1998, trú tại phường Thắng Nhất, TP.Vũng Tàu) để làm rõ vụ việc tung tin sai sự thật như trên. Tại buổi làm việc, Tùng thừa nhận có đăng thông tin người nhiễm virus Corona trên facebook cá nhân, thông tin không được kiểm chứng, gây tác động xấu đến xã hội. Tùng cũng hối hận về bình luận sai sự thật trên trang facebook cá nhân và đăng thông tin cải chính. Hành vi của Trần Tùng đã vi phạm quy định Luật An ninh mạng, sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, trong 5 ngày Tết, lực lượng Cảnh sát PCCC-Công an tỉnh đã tiếp nhận và kịp thời xử lý 2 vụ cháy, nhờ vậy không gây thiệt hại về người, thiệt hại về tài sản khoảng 10 triệu đồng. Ngoài ra, lực lượng công an các địa phương đã xử lý 9 trường hợp/9 người có hành vi đốt pháo trái phép.

TAI NẠN GIAO THÔNG GIẢM

Trong 5 ngày Tết, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 2 vụ TNGT nghiêm trọng, 1 vụ va chạm. So với cùng kỳ năm 2019, giảm 8 vụ (3/11 vụ), giảm 2 người chết (2/4 người) và giảm 13 người bị thương (2/15 người). Theo Ban ATGT tỉnh, số vụ TNGT trong những ngày Tết Nguyên đán năm nay giảm là nhờ có sự tác động tích cực của Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia (có hiệu lực từ ngày 1/1/2010).

Mặt khác, tình hình TNGT giảm nhờ có sự can thiệp, xử lý vi phạm, điều tiết giao thông kịp thời của lực lượng cảnh sát giao thông-trật tự. Thượng tá Đỗ Tuấn Hùng, Phó Phòng CSGT (PC08) - Công an tỉnh cho biết, thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ATGT từ ngày 15/12/2019 đến hết ngày 14/2/2020, trong 5 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng CSGT Công an tỉnh và Công an các địa phương đã tập trung tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý người sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông; xử lý nghiêm các trường hợp phương tiện chở quá số người quy định, không đội mũ bảo hiểm, chạy quá tốc độ, lạng lách đánh võng, không chấp hành tín hiệu giao thông, đi sai làn đường, phần đường, chuyển hướng không quan sát… trên các tuyến đường nhằm ngăn chặn nguy cơ xảy ra TNGT.

