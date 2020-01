An ninh - Trật tự, ngày 20/1

Tàng trữ trái phép chất ma túy

Ngày 20/1, Công an huyện Long Điền đã bắt quả tang 2 đối tượng: Lâm Thị Kiều Diễm (23 tuổi, trú tại xã An Ngãi, huyện Long Điền) và Trần Văn Hiệp (54 tuổi, trú tại xã Tam Phước, huyện Long Điền) đang tàng trữ trái phép chất ma túy tại khu vực xã An Ngãi, huyện Long Điền. Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 19 gói ma túy đá, 2 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá và 820 ngàn đồng tiền mặt. (Huy Na)

Tai nạn giao thông nghiêm trọng

Ngày 20/1, Công an TP.Vũng Tàu điều tra nguyên nhân vụ TNGT nghiêm trọng xảy ra tại khu vực đường Lê Hồng Phong, phường 3, TP.Vũng Tàu. Thông tin ban đầu cho biết, xe mô tô BKS: 72C2-22443 do anh Nguyễn P.T.P. (19 tuổi, trú tại phường Thắng Nhì) điều khiển chở theo sau anh Huỳnh H.L. (18 tuổi, quê huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) lưu thông đến khu vực trên do không làm chủ được tay lái đã lao vào cột biển chỉ dẫn bên đường gây tai nạn. Vụ va chạm mạnh khiến anh P. tử vong, anh L. bị thương. (Kim Anh)

Chém người thi hành công vụ

Sáng 20/1, Công an huyện Châu Đức phối hợp với Công an TT.Ngãi Giao điều tra vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại TT.Ngãi Giao, huyện Châu Đức. Trước đó, do nghi ngờ Lê Hoàng (35 tuổi, ngụ TT.Ngãi Giao) là người đã trộm một cây mai của nhà dân ở TT.Ngãi Giao, nên sáng 20/1, Trung úy Nguyễn Đắc Nghĩa được lãnh đạo Công an TT.Ngãi Giao cử đến nhà Hoàng để mời đối tượng đến làm việc. Tại đây, Hoàng không chấp hành mà dùng mã tấu chém vào vùng bụng Trung úy Nghĩa gây thương tích nặng. Gây án xong, Hoàng trốn khỏi hiện trường.

Sau khi nhận được tin báo, khoảng 11 giờ cùng ngày, lực lượng chức năng đến nhà Hoàng để vận động nghi can này ra đầu thú. Tuy nhiên, mẹ ruột của Hoàng đã quyết liệt ngăn cản, buộc đại diện đoàn thể phải cưỡng chế người phụ nữ này ra khỏi nhà. Sau đó, lực lượng công an đã bắt giữ được Hoàng. (Thái Bình)