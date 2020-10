"Lạc lối" Thềm Xưa

Tọa lạc tại số 94, Lê Hồng Phong (TP.Vũng Tàu), cà phê Thềm Xưa là một trong những cái tên được giới ghiền cà phê nhắc đến đầu tiên khi nói về quán cà phê mang phong cách cổ điển tại Vũng Tàu.

Thềm Xưa thu hút cả những bạn trẻ bởi phong cách hoài cổ.

Tháng 10, những ngày cuối thu, bước chân vào cà phê Thềm Xưa, cảm nhận đầu tiên là những hồi ức ngày xưa bỗng đổ về, bởi khung cảnh chỗ nào cũng xưa, cũng cũ đúng như tên gọi. Mái ngói, bức tường rêu phong, những mảng tường gạch loang lổ, những viên gạch bông lót sàn cũng bị thời gian làm mờ nhòe hoa văn… Những điều đó đã tạo nên một nét riêng cho quán cà phê phong cách hoài cổ.

Nội thất quán khá “cũ” với chiếc đèn lồng đặc trưng của phố cổ Hội An treo hờ trên vách hay chiếc đèn dầu leo lét đầy bí ẩn. Những vị khách lần đầu tiên đến Thềm Xưa thường ngạc nhiên trước bức tường bằng đá được phủ bởi những dây leo xanh che chắn hết tầm nhìn của quán. Nhưng khi bước vào bên trong, bạn chợt nhận ra rằng nhờ nó mà Thềm Xưa đã giấu mình, tách khỏi những xô bồ nhộn nhịp của cuộc sống ngay ngoài bức tường ấy.

Không gian quá nhỏ nhưng có những kệ trưng bày nhiều món đồ cũng rất cũ: đồ gốm, ti vi, cát-sét, máy ảnh dùng phim, đồng hồ, những chiếc xe cổ đã dừng cuộc hành trình, quạt điện, băng đĩa, sách báo… đã hằn in dấu vết thời gian.

Thềm Xưa thu hút những người ưa phong cách hoài cổ. Ảnh: THỤY NHIÊN

Chị Phạm Kiều Lân (hẻm 97, Lê Hồng Phong) say sưa đắm mình trong không gian đầy chất hoài cổ, với bản nhạc xưa “Hướng về Hà Nội”. Từng lời, từng giai điệu vang lên thật da diết: Hà Nội ơi/Những ngày vui đã ra đi/Biết người có nhớ nhung chi/Hết rồi giây phút phân ly/Hà Nội ơi/Dáng huyền tha thướt đê mê/Tóc thề thả gió lê thê/ Biết đâu ngày ấy anh về…. Chị Kiều Lân chia sẻ: chị thích ngồi ở đây, như trong lãnh địa của riêng mình nhưng chếnh choáng bởi men say hoài niệm. “Không gian xưa cũ, khách ngồi thưởng thức ly cà phê trên bộ ghế gỗ gụ và cái bàn được biến tấu từ những chiếc máy may. Những dòng chữ “Mùa hè lửa đỏ” hay “Quân khu 5 đồng” gợi nhớ về thời chiến tranh. Đối với người từng sống ở miền Bắc, những ký ức này đã trở thành một phần của cuộc sống khó phôi phai”, chị Lân cho hay.

Lý giải vì sao chọn tên quán là Thềm Xưa, chị Kim Tiền, nhân viên của quán cho biết: chủ nhân của quán muốn tái hiện hồi ức xưa thông qua những hiện vật cũ. “Những ai ngại bước vào không gian đông đúc, muốn tránh xa sự ồn ào của phố thì có thể tìm đến Thềm Xưa. Ở đây, họ sẽ tìm được những khoảng lặng cho riêng mình, từ vạt nắng nhạt màu, từ một bản tình ca xưa cũ với giai điệu trầm lắng đến những vật dụng được bày trí trong quán”, chị Kim Tiền nói thêm.

Nhắc đến quán cà phê theo phong cách cổ điển, nhiều người nghĩ rằng nó chỉ phù hợp với những người từ độ tuổi trung niên trở lên. Vậy nhưng, Thềm Xưa vẫn có nhiều khách trẻ. Ở đây, khách có thể trò chuyện, làm việc, check-in sống ảo thậm chí còn là nơi hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi chung sở thích hoài cổ.

Chị Thu Vân (đường Nguyễn Tri Phương) cho biết, những ngày cuối tuần hay buổi tối rảnh rỗi, chị hay cùng bạn trai đến quán. “Giữa những quán xá hiện đại, xô bồ, một không gian cổ điển đã mang lại cho tôi cảm giác mới mẻ, những giây phút thanh thản và bình yên. Hơn nữa, tôi còn được tìm hiểu thêm về những nếp sinh hoạt ngày xưa, cách nay mấy chục năm…

Ngoài ra, quán còn có những món đồ uống vừa miệng như nước sấu, nước me và đặc biệt là có cả những bình trà bắc thơm ngon.

Bài, ảnh: THỤY NHIÊN