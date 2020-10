Kỳ 5: Tĩnh lặng với cà phê Ngộ

Vẫn chiếc cổng mái ngói đỏ treo đèn lồng 4 góc, vẫn dãy bàn ghế giản dị đặt giữa hàng bonsai xanh mướt, vẫn không gian thoáng khí trời và vẫn những vị khách quen cũ…, giữa đô thị Phú Mỹ ồn ào, cà phê Ngộ như một nốt trầm lặng lẽ, mang lại cho khách những giây phút thư giãn, hòa mình vào thiên nhiên.

Chị Hồ Duyên Hải (bìa trái, ở ấp 6, xã Tóc Tiên) là khách thường xuyên của cà phê Ngộ.

Cà phê Ngộ nằm cách QL51 khoảng 100m, trên đường Huỳnh Tấn Phát thuộc phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ. Từ ngoài cửa, cà phê Ngộ chào đón khách bằng hàng bonsai me, lộc vừng, sang sảng, gõ đỏ, bằng lăng, khế… dáng cổ thụ, trồng trong chậu sứ khổng lồ được chăm tỉa kỹ lưỡng, xếp ngay hàng thẳng lối bao quanh khuôn viên. Bước qua chiếc cổng mái ngói đỏ nhuốm màu thời gian, chỉ còn sự tĩnh tại, trong lành, thư giãn cùng cây cảnh và những giai điệu hòa tấu nhẹ nhàng.

Tiến vào sâu trong quán, bàn ghế bày trí giản đơn, mộc mạc nhưng rất ngăn nắp. Giữa không gian trong lành đó, ngồi nhâm nhi thưởng thức ly cà phê đậm đà, thơm lừng, cảm giác mọi ồn ã, xô bồ đều không tồn tại. Có lẽ đây chính là nét cuốn hút đối với thực khách nên dù không máy lạnh, cũng không chạy theo phong cách hiện đại nhưng Ngộ vẫn có một lượng khách ổn định từ nhiều năm nay.

Tiếp chúng tôi, anh Nguyễn Hữu Đông, chủ quán cho biết, anh mở cà phê Ngộ từ năm 2004. Phân khúc khách truyền thống, chủ đạo của Ngộ là chuyên gia, kỹ sư lưu trú tại các khách sạn, nhà nghỉ lân cận; cán bộ, công chức và một số ít người trung tuổi. Sau 16 năm tồn tại, giữa hàng loạt quán cà phê, giải khát xung quanh thay đổi theo hướng máy lạnh, gu bày trí, âm nhạc và thực đơn đa dạng theo sở thích của nhóm khách trẻ, nhưng Ngộ vẫn giữ nguyên phong cách ban đầu tận dụng tự nhiên, cây cảnh, giao hòa cùng thiên nhiên; thực đơn chủ đạo vẫn cà phê, sinh tố và các món điểm tâm quen thuộc như: bò bít-tết, bò kho, mì xào, hủ tíu…

Chúng tôi ghé Ngộ lúc 9 giờ sáng một ngày trong tuần, lướt nhanh một vòng trong quán, gần 20 khách đang uống cà phê, tán chuyện. Đa phần là thanh niên và người trung tuổi. Nhiều thực khách chia sẻ, đến Ngộ cà phê, điểm tâm là thói quen của họ nhiều năm nay. Bà Nguyễn Thị Nhã (ở tổ 12, KP.Vạn Hạnh, phường Phú Mỹ) cho biết, bà không nhớ đã đến Ngộ bao nhiêu lần vì gần như cứ tụ tập bạn bè là nghĩ ngay đến cà phê Ngộ. “Nhiều hôm nhóm bạn đề nghị thay đổi địa điểm cho mới, nhưng lựa chọn một hồi chốt lại vẫn là Ngộ. Có lẽ không gian gần gũi cây xanh, thoáng mát, nhẹ nhàng của Ngộ hấp dẫn chúng tôi”, bà Nhã nói.

Với chị Hồ Duyên Hải (ở ấp 6, xã Tóc Tiên), tìm một quán cà phê không đóng khung trong phòng máy lạnh nhưng vẫn mát mẻ, trong lành tại Phú Mỹ hiện giờ không dễ. Đó là lý do chị trở thành khách hàng thường xuyên của Ngộ. Chị cũng “ghiền” món bò bít-tết ở đây. “Thịt bò mềm, nước sốt đậm đà mà giá phải chăng, chỉ 50 ngàn đồng/phần. Do vậy, dù nhà cách đây 6-7km, nhưng mỗi lần có việc ra trung tâm TX.Phú Mỹ, tôi đều tranh thủ đến Ngộ ăn sáng, cà phê cùng bạn bè”, chị Hải cho hay.

Dù vẫn có một lượng khách ổn định, nhưng Ngộ cũng không thoát khỏi thực tế chung là số lượng khách giảm nhiều so với vài năm trước do sự nở rộ của nhiều loại hình giải khát mới, phù hợp thị hiếu khách trẻ. Anh Đông cho biết thêm, thứ Bảy, Chủ nhật quán luôn kín chỗ, còn ngày thường chủ yếu đông khách đầu giờ sáng nên từ 2 năm nay, anh chỉ bán đến 11 giờ trưa, chiều tối đóng cửa không phục vụ. Thế nhưng, khi chúng tôi hỏi có thay đổi để thu hút phân khúc khách trẻ không, anh Đông khẳng định là không. “Tôi là tín đồ cà phê. Tôi muốn khách thưởng thức cà phê đúng nghĩa an toàn, chất lượng về sản phẩm, không gian và trạng thái tinh thần thư thái nhất”, anh Đông nói.

Bài, ảnh: MINH HIỀN