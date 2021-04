Hải sản rục rịch tăng giá trước kỳ nghỉ lễ

Lễ 30/4 và 1/5 năm nay, người lao động được nghỉ 4 ngày liên tục. Đây cũng là dịp TP. Vũng Tàu đang diễn ra Tuần lễ món ngon phố biển, vì vậy, dự báo lượng khách đến BR-VT sẽ tăng cao.

Khách hàng mua thịt gà tại chợ Vũng Tàu.

Ghi nhận tại một số chợ trên địa bàn tỉnh, ngày 27/4 như Vũng Tàu, Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu), Bà Rịa, Phước Hải (huyện Đất Đỏ), Long Điền cho thấy, lượng hàng về chợ đang tăng đáng kể để phục vụ mua sắm cho những ngày nghỉ lễ. Giá cả một số mặt hàng hải sản như mực, tôm, cua, ghẹ, ốc đang rục rịch tăng, từ 5.000-20.000 đồng/kg.

Hiện tôm sú dao động từ 160 - 300 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng); tôm càng xanh 200 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng); ốc hương loại nhỏ 350 ngàn đồng/kg (tăng 20 ngàn đồng); mực ống dao động từ 100 ngàn - 270 ngàn đồng/kg (tùy loại), giá nghêu 35 ngàn đồng/kg (tăng 5.000 đồng), móng tay 30-40 ngàn đồng/kg…

Trong khi đó, tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi, giá cả các mặt hàng vẫn luôn được giữ ổn định; nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hàng ngàn mặt hàng được các siêu thị tung ra để thut hút khách. Dự báo dịp lễ 30/4, 1/5 lượng khách sẽ tăng từ 15-20%, vì vậy, các DN đã chủ động xây dựng kế hoạch bảo đảm an toàn cho người dân, du khách và nhân viên trong dịp này. Bà Ngô Minh Tuyến, Giám đốc Siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu cho biết, từ nay đến ngày 4/5, siêu thị có chương trình giảm giá, khuyến mãi đến 49% hàng ngàn mặt hàng mừng đại lễ. Còn theo đại diện Co.op Mart Vũng Tàu, hệ thống Siêu thị Co.op Mart đón tuổi 25 cũng trùng với thời điểm lễ 30/4, 1/5, vì vậy, trong 3 tuần liên tục từ ngày 15/4 đến 5/5, nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá hấp dẫn với mức giảm đến 50% cho hơn 5.000 sản phẩm nhu yếu phẩm và chuỗi hoạt động tương tác gắn kết với khách hàng.

Ngoài ra, các siêu thị vẫn duy trì các biện pháp phòng chống dịch nhằm bảo đảm an toàn cho nhân viên và người dân đến tham quan, mua sắm. Tại các điểm dễ tập trung đông khách hàng như cổng chính, quầy tính tiền đã được siêu thị đánh dấu giữ khoảng cách. Nhân viên siêu thị cũng được tăng cường tại những điểm này để nhắc nhở những khách mải mua sắm mà quên giữ khoảng cách an toàn. Còn tại các chợ, Ban quản lý chợ bố trí lực lượng túc trực để đo thân nhiệt cho người dân, du khách vào chợ, kiên quyết từ chối người dân không đeo khẩu trang khi đến chợ; tuyên truyền cho tiểu thương về các biện pháp bảo đảm an toàn trong kinh doanh.

Đồng thời siêu thị cũng chủ động tăng cường nguồn hàng, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm cũng như huy động nhân viên để bảo đảm an toàn cho cho khách đến tham quan mua sắm trong dịp lễ.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU