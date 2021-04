Công nhận xã An Ngãi đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao

Sáng 27/4, UBND huyện Long Điền tổ chức Lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh công nhận xã An Ngãi (huyện Long Điền) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao năm 2020.

Dự Lễ công bố Quyết định có ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; lãnh đạo Đảng ủy, UBND, MTTQ xã và đông đảo người dân trên địa bàn xã.

Ông Nguyễn Bá Hùng (thứ hai từ trái vào), Chủ tịch UBND huyện Long Điền tặng hoa chúc mừng xã An Ngãi được công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao.

An Ngãi là xã đầu tiên của huyện Long Điền được công nhận đạt chuẩn NTM vào năm 2014. Sau khi đạt chuẩn, Đảng ủy, UBND xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí, nâng cao chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân trong xã, bảo đảm phát triển bền vững.

Cơ cấu nông nghiệp của xã chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, nâng cao gia trị sản phẩm. Xã đã hình thành các vùng sản xuất tập trung. Xã có 318ha diện tích làm muối, sản lượng thu hoạch ước đạt 20.000 tấn/năm; nuôi trồng 240ha thủy sản, sản lượng thu hoạch đạt 336 tấn/năm 2020, xã khuyến khích người dân và doanh nghiệp phát triển nuôi thủy sản áp dụng kỹ thuật công nghệ cao.

Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 của xã đạt hơn 60 triệu đồng/năm, tăng gần 10 triệu đồng so với khi xã đạt chuẩn NTM; tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn xã giảm xuống chỉ còn 0,25%; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt hơn 91%, tăng 5% so với khi đạt chuẩn NTM; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; rác thải sinh hoạt được xử lý tập trung, bảo đảm môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, thay mặt Ban chỉ đạo Chương quốc gia xây dựng NTM tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã biểu dương và chúc mừng những thành tựu đáng trân trọng của xã An Ngãi trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Đồng thời đề nghị, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã An Ngãi phát huy thành tích đã đạt được, đoàn kết, chung sức chung lòng, giữ vững các tiêu chí NTM nâng cao.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn (bên trái), Phó Giám đốc Sở NN&PTNT trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã An Ngãi.

Tại buổi Lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, ông Đỗ Minh Tuấn, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT đã trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao cho xã An Ngãi.

Nhân dịp này, UBND huyện Long Điền đã khen thưởng 2 tập thể và 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM nâng cao, giai đoạn 2018-2020.

Tin, ảnh: ĐINH HÙNG