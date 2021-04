Nông dân trúng mùa, năng suất tăng cao

Những ngày này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang hối hả thu hoạch vụ Đông Xuân 2020-2021. Nhờ áp dụng các loại giống lúa mới xác nhận, cùng với thời tiết ổn định, năng suất tăng cao và giá bán ổn định, nông dân hết sức phấn khởi.

Nhờ áp dụng các loại giống lúa mới xác nhận, cùng với thời tiết ổn định, năng suất và sản lượng lúa tăng mạnh. Trong ảnh: Thu hoạch lúa tại xã An Nhứt (huyện Long Điền).

VỤ THU HOẠCH THẮNG LỢI

Đang cho máy thu hoạch đám ruộng cuối cùng của vụ Đông Xuân, ông Lê Văn Quý (ấp An Lạc, xã An Nhứt, huyện Long Điền) không khỏi vui mừng vì sản lượng vụ lúa tăng cao hơn hẳn so với mọi năm. “Vụ Đông Xuân này, tôi gieo 1ha giống lúa mới 399 dẻo bầu, đây là lần đầu tiên tôi thử nghiệm giống lúa mới này. Năm nay, thời tiết thuận lợi, nhiều nắng, nước tưới được cung cấp đầy đủ, nhờ đó năng suất đạt khoảng 8,5 tấn/ha, cao hơn 1 tấn so với vụ năm ngoái. Với giá bán 6.000 đồng/kg, sau khi trừ chi phí, tôi thu lãi khoảng 55 triệu đồng”, ông Quý cho hay.

Chung niềm vui lúa trúng mùa, ông Lê Văn Hải (ấp Đông Trung, xã An Nhứt, huyện Long Điền) cho biết, ông là một trong những thành viên của HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ lúa với Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời với diện tích 1ha. Khi liên kết, ông được công ty hỗ trợ giống OM18, thanh toán cuối vụ không lãi suất. Trong quá trình sản xuất, ông được cán bộ kỹ thuật của công ty hướng dẫn chăm sóc, bón phân, phun thuốc hợp lý vào những thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của lúa. Nhờ đó, vụ lúa Đông Xuân năm nay rất ít sâu bệnh, bông lúa trổ dài hơn mọi năm, rất ít hạt lép, năng suất ước đạt 7,5-8 tấn/ha, tăng gần 1 tấn so với giống lúa Đài thơm. “Ngoài hỗ trợ về kỹ thuật, giống, phun thuốc BVTV bằng máy bay không người lái, lúa sau khi thu hoạch được Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời thu mua với giá cao hơn thị trường 100 đồng/kg nên bà con nông dân chúng tôi rất vui mừng, không còn phải lo về đầu ra như trước đây nữa”, ông Hải thông tin thêm.

Theo ông Huỳnh Trung Thành, Giám đốc HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Nhứt, vụ Đông Xuân năm nay HTX gieo trồng trên diện tích 220ha, năng suất ước đạt 7-8 tấn/ha, cao hơn vụ năm ngoái khoảng 600-800kg/ha. Hiện lúa đang được bán với giá dao động từ 5.700-6.000 đồng/kg, tương đương với thời điểm năm ngoái. Tuy nhiên, năm nay, do năng suất tốt hơn so với năm ngoái, nên lợi nhuận cũng tăng lên, đạt khoảng 50 triệu đồng/ha. Đặc biệt, vụ Đông Xuân năm nay là vụ đầu tiên HTX liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm với Công ty CP Tập Đoàn Lộc Trời với diện tích gần 50ha. Bước đầu đánh giá kết quả thực hiện tương đối tốt, ngoài hỗ trợ giống, kỹ thuật canh tác, phun thuốc BRVT bằng máy bay không người lái, phía DN còn hỗ trợ bà con nông dân thanh toán cuối vụ với giá không lãi suất. Trong quá trình thu hoạch, Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đã cử người xuống hỗ trợ việc đóng gói bao bì, giá thu mua cao hơn thị trường 100 đồng/kg. “Sau vụ đầu tiên, đa số bà con xã viên rất vui mừng, khấn khởi, các giống lúa mới như OM 18, ST24, ST25 được đưa vào trồng thí điểm đều cho năng suất và chất lượng lúa hơn hẳn so với các vụ trước. Ngoài ra, phía công ty cũng hỗ trợ tạo điều kiện cho bà con xã viên thanh toán tiền vào cuối vụ và không lãi suất. Hiện HTX đang làm việc với phái công ty để nhân rộng diện tích trong vụ tới, theo kế hoạch, phấn đấu đến cuối năm sẽ liên kết toàn bộ 220ha diện tích của HTX”, ông Thành nói.

Vụ lúa Đông Xuân 2020-2021, toàn tỉnh đã gieo trồng hơn 12.000ha diện tích cây trồng, tương đương cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, diện tích lúa trên 7.000ha, thấp hơn 110ha so với cùng kỳ, năng suất ước đạt 7,2 tấn/ha, tăng 2,8 tạ/ha. Các giống lúa xác nhận, nhóm giống lúa thơm, chất lượng cao được sử dụng như: OM 4900, Ml 48, OM 5451, Đài thơm 8, nàng hoa 9...

QUY TRÌNH CANH TÁC TIÊN TIẾN

Theo ngành nông nghiệp tỉnh, ngoài yếu tố thời tiết, sở dĩ vụ lúa Đông Xuân thắng lợi, một phần do ngành nông nghiệp đã phối hợp với các địa phương xây dựng kế hoạch và đưa ra khung lịch thời vụ, cũng như khuyến cáo người dân gieo sạ phù hợp với từng vùng theo hướng né rầy, dịch bệnh; tuyên truyền người dân vệ sinh đồng ruộng thật kỹ trước khi xuống giống. Đồng thời, áp dụng các quy trình canh tác lúa tiên tiến nhằm giảm giá thành sản xuất, tăng năng suất, thu nhập và thân thiện môi trường như: mô hình canh tác “3 giảm 3 tăng” và “1 phải 5 giảm”, tăng cường sử dụng giống lúa xác nhận của cơ sở cung cấp giống uy tín... Bà Nguyễn Thị Hoài Châu, Phó chi cục trưởng Chi cục TT-BVTV (Sở NN-PTNT) cho biết thêm: “Về chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm lúa, sau khi liên kết với HTX Nông nghiệp-Dịch vụ An Nhứt trong vụ đầu tiên, Chi cục cũng đang hỗ trợ, kết nối Công ty CP Tập đoàn Lộc Trời đầu tư, liên kết với bà con trồng lúa trên địa bàn huyện Đất Đỏ, phấn đấu trong vụ Hè Thu sắp tới diện tích liên kết đạt 1.000ha và lên 3.000 trong năm 2021”.

