Phấn khởi xuống đồng, ra biển đầu năm

Bắt đầu từ ngày mùng 2 tết Tân Sửu 2021, nhiều bà con nông dân, ngư dân và diêm dân trên địa bàn tỉnh đã tất bật vào vụ sản xuất. Những ngày đầu năm mới, ai ai cũng ước mong một năm mới nhiều thuận lợi, mùa màng bội thu.

Ngư dân TT. Phước Hải (huyện Đất Đỏ) thu hoạch sau chuyến biển đầu năm.

Năm nào cũng vậy, bắt đầu từ mùng 2 đến mùng 4 Tết Nguyên đán, bà con diêm dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) lại hối hả ra đồng, thăm nom chuẩn bị thu hoạch lứa muối mới. Vụ muối năm nay, toàn tỉnh sản xuất gần 680ha. Hiện tại, nhiều diêm dân đang tranh thủ nắng to, gió lớn để sản xuất lứa muối đầu năm. Ngày đầu năm mới ra đồng, diêm dân ai ai cũng kỳ vọng 1 năm mới “nắng thuận, gió hòa” để có một vụ muối bội thu.

Ông Huỳnh Văn Thuyết, diêm dân xã An Ngãi (huyện Long Điền) cho biết: Hàng năm, tục ra đồng của diêm dân đều được duy trì như tục cúng ông bà trong gia đình, ra đồng sẽ có trà nước, bông hoa, bánh mứt… Tùy vào từng gia đình để bắt đầu việc ra đồng đầu năm, tuy nhiên, đa số bà con diêm dân sẽ xuống đồng từ mùng 2 và đến mùng 4 tết mọi thứ sẽ xong xuôi. “Năm vừa qua là một năm khó khăn của nghề muối, do đó, ông hi vọng sang năm mới Tân Sửu 2021, nghề muối sẽ có một năm làm ăn mưa thuận gió hòa, sản xuất thuận lợi, bà con được mạnh khỏe để ra đồng sản xuất”, ông Thuyết chia sẻ.

Trong khi đó, ở làng chài Phước Hải (huyện Đất Đỏ), đã thành thông lệ, cứ vào sáng mùng 2 Tết, ngư dân ở đây đưa thuyền thúng ra khơi đánh bắt hải sản. Mở đầu cho chuyến biển đầu năm mới, ai cũng cầu mong một năm mưa thuận gió hòa, mùa khai thác mới bội thu. Nghề thuyền thúng đánh bắt hải sản cách bờ khoảng 5 hải lý trở vào, hải sản thu được chủ yếu là ghẹ, ốc và các loại cá nhỏ. Mặc dù lượng hải sản đánh bắt không nhiều nhưng từ cận Tết đến nay nhờ giá hải sản tươi sống tăng cao nên ngư dân rất phấn khởi. Một chuyến đi biển từ 1 giờ khuya đến khoảng 7 giờ sáng, trung bình mỗi người đi thúng thu nhập từ 1-2 triệu đồng, cao gấp đôi so với ngày thường, đó là khoản tiền lớn đối với các ngư dân làm nghề thuyền thúng ở Phước Hải.

Ông Nguyễn Văn Bính (nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền) ra đồng nhổ cỏ, đắp bờ trong ngày đầu năm mới.

Trên các cánh đồng lúa, những ngày đầu năm mới cũng là thời điểm lúa Đông Xuân đang bước vào thời kỳ sinh trưởng nên phải được chăm sóc kỹ như: be bờ, đắp đất, nhổ cỏ, bón phân… vì vậy, từ ngày mùng 1 đầu năm, bà con nông dân luôn dành thời gian ra đồng để thăm nom, kiểm tra lúa. Dù ngày Tết cổ truyền song công việc chăm sóc vẫn luôn bà con nông dân duy trì hàng ngày. Ông Nguyễn Văn Bính (nông dân xã An Nhứt, huyện Long Điền) nói: Cuối năm hay đầu năm cũng vậy, khi sạ lúa thì phải theo dõi xem có sâu rầy gì không để xịt thuốc ngừa bệnh cho lúa tốt. Năm nay nắng nhưng bị bọ trĩ, phải xịt hai, ba lần cho nó giảm bớt. Vụ lúa đông xuân năm nay bà con nông dân đều sử dụng các giống mới như: OM4218, OM5451, OM6979…. Đây là những giống lúa có năng suất và chất lượng vượt trội, giúp bà con nông dân có một mùa bội thu.

Mặc dù công việc đồng áng còn nhiều vất vả, nhưng trên khuôn mặt của những người nông dân luôn rạng rỡ và tràn đầy hi vọng về một năm mới sản xuất nhiều may mắn, thắng lợi.

Bài, ảnh: PHÚC HIẾU