Valentine trầm lắng

Ngày Lễ Tình nhân - Valentine (14/2) năm nay rơi đúng vào mùng 3 Tết. So với mọi năm, thị trường Valentine năm nay khá trầm lắng do tác động của dịch COVID-19.

Hoa hồng sáp năm nay được ưa chuộng.

Ghi nhận tại siêu thị Lotte Vũng Tàu sáng 14/2, khu vực trưng bày quà phục vụ ngày Lễ tình nhân được đặt tại tầng trệt gần khu vực cổng ra vào. Nhiều loại chocolete, gấu bông… được trưng bày đẹp mắt. Các loại chocolate có nhiều kích cỡ và hình dáng khác nhau, có cả hàng nhập và hàng trong nước. Tùy theo kích cỡ và chủng loại, chocolate có giá từ 100.000 - 400.000 đồng/hộp. Gấu bông có giá dao động từ 50.000 - 600.000 đồng/con, tùy loại.

Một số cửa hàng khác như Nhóc gift trên đường Bacu, nhà sách Fahasa Hải Đăng… cũng bày bán các mặt hàng quà tặng Valentine. Tuy nhiên, qua quan sát, các mặt hàng quà tặng chủ yếu là gốm sứ với những hình ảnh ngộ nghĩnh như: ly sứ, tượng, thiệp…. Theo đại diện các cửa hàng, so với dịp Valentine năm trước thì năm nay sức mua không nhiều, do ảnh hưởng của dịch.

Khách hàng chọn mua hoa tươi tại cửa hàng hoa Hương Huyền, đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vũng Tàu.

Ngoài chocolate, hoa hồng cũng là mặt hàng chiếm ưu thế trong thị trường ngày lễ Tình nhân. Để phục vụ ngày Valentine, ngay từ sáng 13/2, một số cửa hàng hoa tươi trên địa bàn TP. Vũng Tàu đã mở cửa bán. Nhận định thị trường sẽ khó hơn mọi năm nên để đảm bảo an toàn, các chủ cửa hàng hoa tươi cũng nhập về số lượng hoa hồng ít hơn. Theo đại diện cửa hàng hoa Hương Huyền trên đường Nguyễn Văn Trỗi, TP. Vũng Tàu, năm trước phải đến mùng 6 cửa hàng mới mở cửa nhưng năm nay do Lễ Tình nhân vào mùng 3 Tết, nên sáng mùng 2, cửa hàng đã mở cửa phục vụ. Để có hoa hồng bán dịp này, cửa hàng đã chủ động nguồn hàng từ trước ngày 30 Tết. Năm nay, do Valentine trùng tết, sợ ít người mua nên chị nhập số lượng ít hơn, chỉ bằng 1/3 so với năm ngoái. Thời điểm này, hoa hồng các loại có giá trung bình 10.000 đồng/bông, đắt hơn so với trước tết 5.000 đồng/bông, hoa bó có giá 300.000 - 400.000 đồng/bó được nhiều khách lựa chọn. Tuy nhiên, so với dịp Lễ Tình nhân 2020, lượng khách đến mua hoa dịp này ít hơn.

Hiện diện nhiều trên thị trường Valentine năm nay còn có hoa hồng sáp. Theo chị Quý, kinh doanh hoa hồng sáp tại góc đường Bacu, TP. Vũng Tàu, năm nay hoa hồng sáp được nhiều người săn đón. Năm nay, chị nhập về khoảng 500 bông hoa hồng sáp từ trước tết để phục vụ Lễ Tình nhân. Chị Quý cho biết: “So với hoa tươi, hoa hồng sáp là một sản phẩm thuộc dòng hoa giả nhưng có hình dạng và màu sắc giống bông hoa hồng thật. Hoa hồng sáp có nhiều loại như hoa đơn bông, bó hoa 3 bông, 15 bông... Tùy theo từng loại, mà hoa hồng sáp có giá thành khác nhau, trung bình giá hoa hồng sáp dao động từ 50.000 đồng hơn 1 triệu đồng/bó, tùy số lượng hoa. Với màu sắc đa dạng, mùi hương đặc trưng và bền lâu, đảm bảo tiêu chí đẹp, độc, lạ nên được thu hút sự quan tâm của các cặp tình nhân”, chị Quý nói.

Anh Nguyễn Thành Hưng (450 Nguyễn Bỉnh Khiêm, TP. Vũng Tàu) cho biết: “Hôm nay, tôi tranh thủ mua quà sớm để tặng bạn gái. Năm nay, tôi thấy hoa rất đa dạng, nhiều kiểu dáng, được trang trí rất độc đáo. Tôi chọn mua hoa sáp làm quà tặng vì có mùi thơm nhẹ và bảo quản được lâu”.

Khách hàng chọn mua hoa hồng sáp trên đường Bacu, TP. Vũng Tàu.

Bài, ảnh: SONG BÌNH