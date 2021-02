TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN SỬU: Du lịch nghỉ dưỡng khẳng định sức hút

7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã khép lại. Trong suốt kỳ nghỉ, BR-VT không có cảnh người chen chúc trên các bãi tắm, điểm vui chơi, thế nhưng, ở những resort, KDL ven biển ghi nhận công suất phòng rất tốt. BR-VT tiếp tục khẳng định điểm đến hàng đầu của phân khúc khách gia đình và nhóm nhỏ nghỉ dưỡng tránh dịch nhờ lợi thế gần TP.Hồ Chí Minh, chất lượng dịch vụ tốt và phòng dịch chặt chẽ.

Du khách dạo chơi trong vườn hoa Xuân Minera Bình Châu. Ảnh: QUỐC THÁI

KHÁCH CHỌN RESORT NGHỈ DƯỠNG NHIỀU

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân Sửu dài 7 ngày, từ 10 đến hết 16/2 (tức từ 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết). Trong 3 ngày đầu của kỳ nghỉ (29, 30 tháng Chạp và mùng 1 Tết), lượng khách về BR-VT chưa nhiều. Các điểm vui chơi, công viên, hội hoa xuân chủ yếu đón người dân địa phương ngoạn cảnh, chụp ảnh. Khối khách sạn, nhà hàng, quán ăn khá vắng vẻ. Sang ngày thứ 4 (mùng 2 Tết) khách du lịch tăng dần. Thời tiết toàn tỉnh trong suốt dịp Tết nắng đẹp ban ngày, chiều tối se lạnh càng ủng hộ cho hoạt động du lịch, giải trí, vui chơi đầu xuân. Tuy nhiên, trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến khó lường, người dân và du khách luôn ý thức phòng dịch khi du xuân. Các điểm vui chơi, công viên không có tình trạng tập trung đông đúc. Khách rải đều trong ngày, hết đợt này đi, đợt khác đến. Hầu hết du khách đều mang khẩu trang khi tham gia các hoạt động công cộng.

Cao điểm của kỳ nghỉ này là mùng 4 và mùng 5 Tết. Trong 2 ngày trên, người dân và du khách đổ ra đường vui xuân nhiều hơn. Đường ven biển qua các vùng du lịch trọng điểm như Long Hải, Phước Hải, Hồ Tràm, Hồ Cốc, Bãi Sau, Bãi Trước… lượng xe lưu thông tăng hẳn. Các bãi tắm cũng đông người tắm biển, tản bộ hơn vào cuối buổi chiều. Sóng lớn, biển động, nhiều ao xoáy nhưng lực lượng cứu hộ túc trực trên biển liên tục nhắc nhở du khách tắm gần bờ nên an toàn tắm biển đảm bảo.

Du khách thưởng thức buffet tại Vietsovpetro Resort tối mùng 3 Tết. Ảnh: ĐAN CHÂU

Một xu hướng du lịch đã định hình trong năm 2020 và càng rõ rệt hơn vào dịp Tết Nguyên đán vừa qua là xu hướng du lịch nhóm nhỏ, gia đình. Phân khúc khách trên di chuyển chủ yếu bằng ô tô 4, 7 và 16 chỗ và ưu tiên chọn resort, khách sạn, căn hộ sát biển, thoáng đãng để nghỉ dưỡng “sống chậm”, tránh dịch. Do đó, những điểm nghỉ dưỡng sát biển, căn hộ đạt công suất tốt. Bà Trương Kim Cúc, Phó Giám đốc Vietsovpetro Resort cho biết, Vietsovpetro Resort có 184 phòng. Trước Tết, khi dịch COVID-19 bùng phát khách ồ ạt hủy dịch vụ đã đặt. Thế nhưng từ mùng 2 Tết trở đi, lượng khách tăng trở lại. Tối mùng 3 và 4 Tết, Vietsovpetro Resort kín phòng, trong đó có 50% lượng phòng được khách ở 2 đêm. Khách có xu hướng sử dụng trọn gói dịch vụ tại resort. Ông Phạm Anh Kha, Tổng Quản lý Minera Bình Châu cho biết, trong 5 ngày Tết, công suất phòng bình quân hơn 80%, trong đó mùng 3 và 4 đạt 100%. Tương tự, các resort, khách sạn sát biển, phong cảnh đẹp như: Lan Rừng Resort Phước Hải, Oceanami Villas & Beach Club (huyện Đất Đỏ); The Grand Ho Tram Resort & Casino, Carmelina Beach Resort, Hương Phong - Hồ Cốc Beach Resort (huyện Xuyên Mộc); Imperial, Green, Pullman, Marina Bay Vung Tau Resort (TP.Vũng Tàu)… cũng chủ yếu đón phân khúc khách gia đình nghỉ dưỡng.

Nghỉ dưỡng tại Oceanami Villas & Beach Club cùng gia đình, chị Phạm Thị Huyền (ở 34 Thăng Long, phường 4, Q. Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) cho hay, năm 2020, gia đình chị đã 5 lần về BR-VT nghỉ dưỡng tránh dịch. Chị nhận thấy các điểm du lịch tại BR-VT thực hiện rất tốt công tác phòng dịch COVID-19. Riêng các resort ngoài quy trình phòng dịch chặt chẽ thì không gian thoáng đãng, giá cả cũng phải chăng. “Gia đình tôi lưu trú 3 đêm (từ mùng 3 đến mùng 5) tại đây chỉ mất hơn 10 triệu đồng. Ngoài ra, trong những ngày Tết, các con tôi được hoà mình vào các trò chơi dân gian như: làm diều, chơi ô quan, đập heo đất, làm cào cào lá dừa… Tôi hài lòng khi chọn Oceanami Villas & Beach Club nghỉ dưỡng những ngày vừa qua”, chị Huyền chia sẻ.

Hầu hết du khách mang khẩu trang tại nơi đông người. Ảnh: ĐAN CHÂU

DU LỊCH TẠI CHỖ

Ghi nhận trên toàn tỉnh, khách du lịch đến BR-VT du xuân chủ yếu đến từ khu vực Đông và Tây Nam bộ. Bên cạnh đó, có một lượng lớn người dân trong tỉnh du lịch tại chỗ. Chúng tôi gặp gia đình anh Hoàng Văn Giáp (ở phường Phú Mỹ, TX.Phú Mỹ) tại Hồ Mây Park. Anh Giáp cho biết, ban đầu gia đình anh và nhóm bạn lên kế hoạch cho các con đi Đà Lạt du xuân. Cả nhóm đã hợp đồng thuê xe, khách sạn và chuẩn bị lịch trình tham quan tại Đà Lạt. Thế nhưng, dịch COVID-19 bùng phát sát Tết, Chính phủ cũng kêu gọi người dân hạn chế đi xa vì an toàn của bản thân và cộng đồng. Sau khi cân nhắc kỹ, gia đình anh chuyển hướng du lịch nội tỉnh. “Tôi chọn TP.Vũng Tàu vì có nhiều điểm tham quan. Một ngày ở Vũng Tàu, cả nhà lên Hồ Mây Park, ăn uống, tắm biển, dạo chơi công viên Bãi Trước, chụp ảnh hội hoa xuân… Chi phí cả chuyến đi gần 4 triệu đồng. Tiết kiệm hơn nhiều so với một chuyến đi chơi xa, lại an toàn”, anh Giáp cho hay.

Côn Đảo và các resort có cảnh quan đẹp, cơ sở vật chất đầy đủ, dịch vụ cao cấp cũng thu hút khách địa phương đến nghỉ dưỡng khá đông trong dịp Tết. Trong dòng ô tô cá nhân đổ về các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh trong những ngày Tết Nguyên đán vừa qua, chúng tôi quan sát có rất nhiều ô tô mang biển số BR-VT. Bà Trần Thị Xuân, phụ trách marketing Hồ Mây Park cho biết, Hồ Mây Park đón hơn 6.000 lượt khách đến vui chơi, công suất phòng lưu trú đạt hơn 80% từ mùng 2 đến hết mùng 4 Tết, trong đó khách tham quan trong ngày chủ yếu đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh BR-VT.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19, lượng khách đến BR-VT sụt giảm mạnh. Thống kê chưa đầy đủ, từ ngày 29 đến mùng 5 Tết, TP.Vũng Tàu đón hơn 102.200 lượt khách, giảm hơn 71% so với cùng kỳ năm trước; huyện Đất Đỏ: 12.280 lượt khách, giảm hơn 58% so với cùng kỳ năm trước; huyện Côn Đảo hơn 2.800 lượt khách, giảm 48% so với cùng kỳ năm trước... Công tác phòng dịch được triển khai nghiêm túc, chặt chẽ. Toàn tuyến biển sạch sẽ, ngăn nắp. Các lực lượng chức năng tuần tra liên tục trên bờ, dưới bãi tắm, công viên nhắc nhở du khách đeo khẩu trang; ngăn chặn 57 nhóm du khách mang đồ ăn, thức uống xuống biển, ăn uống trên vỉa hè, công viên. Có 15 trường hợp bán hàng rong bị xử phạt hành chính, thu giữ 1 xe đẩy, 5 xe máy.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch, công tác đón và phục vụ khách du lịch dịp Tết Nguyên đán 2021 diễn ra chu đáo. Các DN rất tích cực cùng tỉnh và ngành du lịch triển khai nghiêm túc quy định phòng dịch, kiểm soát chặt nguồn khách, báo cáo lượng khách lưu trú hàng ngày và không đón khách đến từ các địa phương đã có ca bệnh. Việc niêm yết giá được các DN, cá nhân kinh doanh thực hiện đồng bộ. Vệ sinh an toàn thực phẩm được bảo đảm. BR-VT tiếp tục khẳng định điểm đến an toàn, ấn tượng qua kỳ nghỉ Tết Nguyên đán vừa qua. Nhận định, những ngày tới, khách du lịch sẽ tiếp tục về BR-VT tham quan, nghỉ dưỡng. Do đó, Sở Du lịch đề nghị Phòng VH-TT, Ban quản lý các KDL các huyện, thành phố tiếp tục cập nhật tình hình hoạt động du lịch, kịp thời báo cáo về Sở khi có những trường hợp cần giải quyết.

MINH HƯƠNG