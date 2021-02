Hối hả sắm Tết

Sáng 29 và 30 Tết, hoạt động mua sắm Tết tại các chợ, siêu thị nhộn nhịp hơn hẳn những ngày trước đó. Theo ghi nhận, sức mua trong mấy ngày giáp Tết tăng 30-40% so với những ngày trước.

SỨC MUA TĂNG MẠNH

Bà Lê Thị Minh, kinh doanh trái cây tại chợ Vũng Tàu cho biết: “Mấy ngày trước, tiểu thương còn ngồi nhìn nhau, lo không có người đi chợ. Nhưng từ 29 Tết, lượng khách tăng lên gấp đôi, sức mua trái cây cũng tăng gấp đôi, gấp ba lần”.

Giá trái cây tăng từ 5.000-10 ngàn đồng/kg (tùy loại). Chẳng hạn, xoài giá từ 20-60 ngàn đồng/kg; quýt vàng 50 ngàn đồng/kg; táo đỏ 70 ngàn đồng/kg; thanh long 30 ngàn đồng/kg; chuối xanh 40 ngàn đồng/kg; mãng cầu ta 10 ngàn đồng/kg…

Bà Đoàn Long An, kinh doanh hoa tươi tại chợ Vũng Tàu cũng cho biết, so với ngày 28 Tết, sức mua ngày 29 và 30 Tết tăng gấp ba lần. Dù vậy, lượng hàng tiêu thụ chỉ bằng 1/3 so với Tết năm ngoái. “Dịch COVID-19 phức tạp, kinh tế khó khăn nên người dân thắt chặt chi tiêu, tiểu thương cũng không dám nhập hàng về nhiều”, bà An lý giải.

Người dân mua rau củ tại chợ Vũng Tàu sáng 29 Tết.

Theo ông Hoàng Văn An, Phó Trưởng Ban quản lý chợ Vũng Tàu, sức mua tại chợ ngày 29 tháng Chạp tuy không bằng cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với vài hôm trước đã tăng lên gấp đôi, gấp ba lần. Nhu cầu mua sắm của người dân tăng cao nên lượng hàng hóa về chợ cũng tăng theo.

Cụ thể, nhóm rau củ quả tăng 30-40%; hải sản tươi tăng 20-25%; giá các mặt hàng tại chợ tăng từ 10-20% so với ngày thường. Mặt hàng thịt heo không có tình trạng tăng giá đột biến như mọi năm, chỉ tăng 7-10% so với ngày thường. Hiện giá heo móc hàm về chợ từ 110 ngàn-115 ngàn đồng/kg, giá heo bán lẻ tại chợ từ 135-180 ngàn đồng/kg.

GIÁ CẢ ỔN ĐỊNH

Bà Vũ Ngọc Lan (nhà ở đường Nguyễn Du, TP. Vũng Tàu) cho biết, sáng 29 Tết, bà mới tranh thủ đi chợ mua sắm. Bà chỉ mua đủ thực phẩm dùng đến mùng 2 Tết, vì ngày này chợ đã mở cửa trở lại. “Hàng hóa tại chợ khá dồi dào và tươi, mới. Giá tuy có tăng nhưng không tăng đột biến, người bán cũng niềm nở nên dễ mua dễ bán”, bà Lan nhận xét.

Sức mua trong hai ngày 29 và 30 Tết tăng gấp 2-3 lần ngày những ngày trước đó. Trong ảnh: Người dân chọn mua thịt heo tại chợ Rạch Dừa sáng 29 Tết.

Tương tự, hoạt động mua bán tại chợ Rạch Dừa (TP. Vũng Tàu) cũng khá sôi động. Người dân đến chợ chủ yếu mua nhu yếu phẩm, trái cây, thực phẩm, hoa cúng Tết.

Ông Phan Minh Nhật, Phó Trưởng Ban quản lý phụ trách chợ Rạch Dừa cho hay, năm nay do dịch COVID-19 nên lượng hàng về chợ ít hơn, chỉ tăng từ 15-20% so với ngày thường, giá cả cũng ít biến động mạnh, chỉ tăng từ 10-20%.

Tại các siêu thị, trung tâm thương mại, sức mua tăng gấp đôi. Để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân, Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu đã bố trí tăng ca 100% nhân lực, mở 100% két thanh toán cố định và mở thêm 5 két phụ, không để khách phải chờ lâu.

Ông La Trọng Nghĩa, Tổ trưởng Tổ marketing Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu cho biết, năm nay siêu thị đã chủ động nguồn hàng từ cách đây 2 tháng nên hàng hóa bảo đảm đủ phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng. Trong đó, dự báo sức mua trái cây tăng cao nên mỗi ngày siêu thị đều nhập thêm nguồn hàng. Giá trái cây tại siêu thị cũng tăng 20% so với ngày thường. Bên cạnh đó, các loại bánh chưng, bánh tét cũng “cháy” hàng, khiến siêu thị phải liên tục nhập thêm.

Bên cạnh việc bảo đảm nguồn hàng, ban quản lý chợ, lãnh đạo các siêu thị đã bố trí 100% nhân lực từ lãnh đạo đến nhân viên trực 24/24 giờ nhằm bảo đảm an ninh trật tự; phòng cháy chữa cháy. Ban quản lý các chợ cũng yêu cầu đối tác tăng cường nhân viên vệ sinh để thu gom rác trong ngày, không để tình trạng rác ứ đọng.

Khách hàng đến Siêu thị Co.op Mart Vũng Tàu được kiểm tra thân nhiệt và buộc phải đeo khẩu trang.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Bà Rịa-Vũng Tàu, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch cũng được các ban quản lý chợ thực hiện nghiêm như: kiểm soát và nhắc nhở người dân đeo khẩu trang trước khi vào chợ; thường xuyên mở loa tuyên truyền về dịch bệnh.

Tại các siêu thị, khách đến tham quan, mua sắm đều phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn và đo thân nhiệt. Nhân viên siêu thị cũng tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch trong suốt ca trực.

Bài, ảnh: ĐÔNG HIẾU