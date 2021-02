"Bơm" đủ tiền cho ATM

Thời điểm giáp Tết Nguyên đán, nhu cầu tiền mặt phục vụ mua sắm và chi tiêu của người dân tăng cao. Để đáp ứng nhu cầu đó, các ngân hàng (NH) trên địa bàn tỉnh đã có kế hoạch cung ứng đầy đủ nguồn tiền cũng như bảo đảm an toàn, thông suốt hệ thống máy ATM.

Khách hàng rút tiền tại cây ATM của Agribank trên đường 30/4, TP. Vũng Tàu.

TĂNG THỜI LƯỢNG TIẾP QUỸ ATM

Ông Nguyễn Văn Liệu, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank Vũng Tàu cho hay, vào dịp Tết, nhu cầu sử dụng các dịch vụ ngân hàng của người dân tăng 4-5 lần so với ngày thường. Để phục vụ nhu cầu nhanh chóng và an toàn cho khách hàng, Agribank Vũng Tàu đã tăng thêm các quầy giao dịch; dự trù nhu cầu chi trả tiền lương, thưởng Tết của khách hàng và cân đối lượng tiền mặt để tiếp quỹ cho máy ATM, bảo đảm phục vụ 24/7. Ngoài ra, đơn vị còn phân công cán bộ, nhân viên trực tại Hội sở và các phòng giao dịch để kịp thời xử lý sự cố, bảo đảm hệ thống ATM hoạt động an toàn, thông suốt, nhất là tại các KCN, khu đông dân cư - nơi có nhu cầu rút tiền mặt lớn.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoa, Phó Trưởng Phòng giao dịch khách hàng, BIDV Chi nhánh Bà Rịa cho biết, gần 2 tuần nay, BIDV Bà Rịa đã tăng cường nhân sự, làm thêm giờ để phục vụ nhu cầu giao dịch tại các cây ATM của khách hàng. Ngày thường, chỉ có 3 nhân viên làm nhiệm vụ tiếp tiền vào máy ATM, mỗi tuần chỉ tiếp 2-3 lần thì dịp Tết tăng lên 5 người và ngày nào cũng tiếp tiền vào máy. Thời gian làm việc tăng lên, có khi đến 8-9 giờ tối, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật.

Các NH khác như Vietinbank, Vietcombank… cũng đồng loạt triển khai các giải pháp nhằm phục vụ tốt nhất nhu cầu giao dịch của khách hàng; bảo đảm hệ thống ATM hoạt động thông suốt, cung ứng đầy đủ dịch vụ thanh toán trước, trong và sau Tết.

Cùng với việc thực hiện các giải pháp nhằm bảo đảm ATM hoạt động thông suốt, các NH cũng chú trọng bảo đảm an ninh, an toàn cho khách hàng khi giao dịch. Chẳng hạn, Agribank Chi nhánh Vũng Tàu dán thông báo tại cabin các máy ATM cảnh báo phương thức, thủ đoạn lừa đảo mới của tội phạm công nghệ cao; gửi tin nhắn qua ứng dụng Agribank-E Mobile Banking, đăng trên website của Agribank khuyến cáo khách hàng phối hợp cùng NH trong việc phòng, chống lừa đảo, chiếm đoạt tiền trong tài khoản…

KHUYẾN KHÍCH KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

Theo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh BR-VT, tổng số máy ATM đang hoạt động trên địa bàn tỉnh là 412 máy, được phân bổ rộng khắp tại các địa phương. Thời gian qua, các NH đã khắc phục kịp thời những sự cố kỹ thuật, không phát sinh những vấn đề gây bức xúc nơi người sử dụng dịch vụ ATM.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam đã có văn bản số 684/NHNN-VP yêu cầu các đơn vị thuộc NHNN, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, Công ty CP Thanh toán Quốc gia Việt Nam (NAPAS) thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, bảo đảm an toàn hoạt động ngân hàng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu. Theo đó, NHNN giao Cục Công nghệ thông tin, Sở giao dịch có biện pháp bảo đảm hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng, các hệ thống công nghệ thông tin của NHNN hoạt động an toàn, hiệu quả và thông suốt. Cục Công nghệ thông tin bố trí trực, xây dựng kế hoạch và lịch làm việc cụ thể của hệ thống thanh toán điện tử liên ngân hàng trong những ngày trước và sau Tết, thông báo cho Kho bạc Nhà nước, các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài biết để chủ động thống nhất với khách hàng, trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho nhu cầu thanh toán của các tổ chức và cá nhân trong dịp Tết. Đồng thời, theo dõi, phát hiện, xử lý và khắc phục nhanh chóng các sai sót, sự cố phát sinh nhằm hạn chế thấp nhất các lỗi kỹ thuật. Có biện pháp bảo đảm sao lưu an toàn số liệu hoạt động nghiệp vụ. Vụ Thanh toán chủ động theo dõi, giám sát chặt chẽ hoạt động của hệ thống thanh toán quan trọng, hệ thống ATM nhằm phát hiện, cảnh báo để kịp thời ngăn chặn, giảm thiểu rủi ro có thể xảy ra...

Bên cạnh đó, các NH thương mại cũng đã chuẩn bị đầy đủ nguồn tiền cũng như an toàn tại các máy ATM. Dù vậy, các NH vẫn lo ngại lượng giao dịch rút tiền tăng đột biến gây quá tải cục bộ, khiến hệ thống ATM có thời điểm gần như tê liệt. Để tránh tình trạng quá tải, các NH khuyến cáo khách hàng không nên tập trung rút tiền trong những ngày cao điểm, đồng thời lựa chọn nhiều hình thức giao dịch không dùng tiền mặt, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Chẳng hạn, thay vì dùng tiền mặt, khách hàng có thể sử dụng các sản phẩm, dịch vụ ngân hàng điện tử trên E-Banking, Internet Banking, máy POS (chuyển tiền, gửi tiền trực tuyến, nạp tiền điện thoại, vấn tin số dư, thanh toán hóa đơn)...

Bài, ảnh: PHAN HÀ