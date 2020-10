Thu hút vốn FDI 10 tháng giảm

Theo Tổng cục Thống kê, 10 tháng năm 2020 có 2.100 dự án FDI mới được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giảm 32,1% so với cùng kỳ năm trước, tổng vốn đăng ký đạt 11,66 tỷ USD, giảm 9,1% so với cùng kỳ năm 2019. Vốn thực hiện ước đạt 15,8 tỷ USD, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2019. Như vậy, so với cùng kỳ năm 2019, 10 tháng năm 2020, giảm cả về thu hút vốn và giải ngân vốn FDI.

Vốn điều chỉnh, có 907 lượt dự án đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư, giảm 20,8% so với cùng kỳ, tổng vốn đăng ký tăng thêm đạt trên 5.71 tỷ USD, tăng 4.4% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, điểm sáng trong 10 tháng là có 2 dự án điều chỉnh tăng vốn mạnh, bao gồm dự án Tổ hợp hóa dầu Miền Nam tại BR-VT điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 1.386 tỷ USD và dự án Khu Trung tâm đô thị tây hồ Tây (Hàn Quốc) điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm 774 triệu USD.

Cũng trong 10 tháng, có 5.451 lượt góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 27,4% so với cùng kỳ, tổng giá trị vốn góp 6,11 tỷ USD, giảm 43,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Các ngành, lĩnh vực thu hút đầu tư mạnh trong những tháng đầu năm là lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo dẫn đầu với tổng vốn đầu tư đạt 10,7 tỷ USD, chiếm 45,7% tổng vốn đầu tư đăng ký. Lĩnh vực sản xuất, phân phối điện đứng thứ hai với tổng vốn đầu tư trên 4,8 tỷ USD, chiếm 20,5% tổng vốn đầu tư đăng ký. Tiếp theo lần lượt là các lĩnh vực hoạt động kinh doanh bất động sản, bán buôn bán lẻ với tổng vốn đăng ký gần 3,5 tỷ USD và 1,4 tỷ USD…

