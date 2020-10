Tăng khả năng tiếp cận vốn, đẩy lùi "tín dụng đen"

Tính đến cuối tháng 10/2020, tổng dư nợ đầu tư tín dụng cho các thành phần kinh tế ước đạt 101.500 tỷ đồng, tăng 13,84% so với đầu năm. Tín dụng đối với các lĩnh vực ưu tiên có mức tăng trưởng khá, ước đến cuối tháng 10/2020 dư nợ cho vay lĩnh vực NN-NT, nơi dễ phát sinh hoạt động tín dụng đen đạt 27.050 tỷ đồng, tăng 1,88% so với tháng trước, tăng 10,83% so với đầu năm, chiếm 26,65% tổng dư nợ toàn địa bàn. (Nguồn: NHNN, chi nhánh tỉnh BR-VT)