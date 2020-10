Cùng liên minh kích cầu du lịch

Không chỉ khẳng định mạnh mẽ du lịch BR-VT an toàn, hấp dẫn, sẵn sàng chào đón du khách, chương trình “Công bố, giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch” do BR-VT khởi xướng còn nối kết các tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ thành liên minh kích cầu để tạo ra sức mạnh phục hồi, tăng trưởng cho ngành du lịch.

Ông Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy (bên trái) và ông Nguyễn Trùng Khánh, Tổng cục trưởng Tổng Cục Du lịch tham dự buổi công bố, giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch.

Chương trình diễn ra vào chiều 2/10 với sự tham dự của các ông: Phạm Viết Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Đình Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Thành ủy Vũng Tàu; Nguyễn Trùng Khánh, Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch; Nguyễn Quý Phương, Vụ trưởng Vụ Lữ hành; Nguyễn Hữu Thọ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam cùng đại diện Sở VH-TT-DL, Sở Du lịch, Hiệp hội Du lịch; cộng đồng DN du lịch 7 tỉnh, thành khu vực miền Đông Nam Bộ và hơn 40 phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan truyền thông Trung ương, địa phương.

GẮN BIỂN NHẬN DIỆN ĐIỂM ĐẾN AN TOÀN

ÔNG NGUYỄN TRÙNH KHÁNH, TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC DU LỊCH Mở rộng đối tượng kích cầu du lịch Đứng trước nhu cầu hồi phục hoạt động hết sức cấp bách của các DN, việc tái khởi động kích cầu du lịch nội địa là một giải pháp thiết thực, bảo đảm chuỗi cung ứng các dịch vụ du lịch cho toàn ngành, sự khởi sắc của hoạt động du lịch trong những tháng cuối năm 2020. Trước những điều kiện, bối cảnh mới, kích cầu du lịch thời gian tới sẽ được mở rộng phạm vi đối tượng không chỉ hướng tới người Việt Nam mà còn bao gồm người nước ngoài đang làm việc, sinh sống tại Việt Nam, cũng như các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam trên các chuyến bay quốc tế vừa được Chính phủ cho phép nối lại. Để chương trình kích cầu thành công, bên cạnh yếu tố an toàn còn đòi hỏi sự chủ động, sáng tạo của mỗi địa phương, DN. Cần có sự liên kết giữa các nhà cung ứng dịch vụ hình thành nên các sản phẩm mới, chất lượng, giá cả thực sự hấp dẫn để thu hút khách. Trong đó, nên tập trung vào các sản phẩm nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch golf và du lịch khuyến thưởng cuối năm (MICE), đồng thời phát huy vai trò của các liên minh kích cầu giữa các địa phương, hiệp hội.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông Lê Ngọc Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết, trong những tháng đầu năm 2020, đại dịch COVID-19 bùng phát, lan nhanh và khó kiểm soát trên nhiều quốc gia, vùng lãnh thổ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du lịch toàn cầu, du lịch Việt Nam nói chung và du lịch BR-VT nói riêng. Việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội trong thời gian phòng, chống dịch bệnh COVID-19 đã dẫn đến lượng khách du lịch đến Việt Nam và tỉnh BR-VT giảm sâu. Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan nỗ lực, xây dựng các phương án phòng dịch tốt nhất, triển khai các biện pháp một cách hiệu quả, kịp thời. Đến thời điểm hiện tại, BR-VT vẫn được khẳng định là điểm đến an toàn đối với du khách trong và ngoài nước.

Đại diện ngành Du lịch các tỉnh, thành Đông Nam bộ cùng ký kết tham gia chương trình kích cầu du lịch.

Nhằm khắc phục ảnh hưởng do dịch COVID -19 gây ra và phát triển ngành du lịch tỉnh bám sát chủ đề “Du lịch Việt Nam an toàn, hấp dẫn” của Bộ VH-TT-DL, tỉnh BR-VT đã vận động nhà hàng, khách sạn, các DN kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tuân thủ hướng dẫn an toàn và ký cam kết phòng, chống dịch COVID-19. Đến nay, 100% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh cam kết thực hiện các tiêu chí an toàn phòng, chống dịch. “BR-VT cũng phát động tất cả DN du lịch, khu, điểm du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, DN kinh doanh vận tải hành khách đồng loạt giảm giá tạo thành gói kích cầu chung và nhận được sự hưởng ứng đồng lòng của DN”, ông Khánh nói.

Thông tin thêm về nội dung gói kích cầu lần 2, ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch cho biết thêm, các mức kích cầu cụ thể gồm: giảm 30% giá niêm yết đối với cơ sở lưu trú đạt từ 3 sao trở lên, cơ sở lưu trú 1 và 2 sao giảm 20% giá niêm yết, các cơ sở lưu trú còn lại giảm 10% giá niêm yết, các điểm tham quan giảm 30% giá vé, các điểm mua sắm giảm 10% giá dịch vụ, xe vận tải hành khách giảm ít nhất 10% giá vé. “Ở đợt kích cầu lần này, các cơ sở tham gia sẽ được gắn biển nhận diện và được quảng bá thương hiệu trên hệ thống thông tin của ngành và các phương tiện truyền thông. Đây là điểm nhấn của chương trình, thể hiện cam kết vững chắc về chất lượng, giá cả, uy tín mà du lịch BR-VT muốn chuyển tải đến du khách”, ông Trịnh Hàng chia sẻ.

7 ĐỊA PHƯƠNG LIÊN MINH KÍCH CẦU DU LỊCH

Trong khuôn khổ chương trình “Công bố, giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch”, sáng cùng ngày, Sở Du lịch phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh tổ chức tour cho các phóng viên, biên tập viên thuộc CLB phóng viên du lịch TP. Hồ Chí Minh tham quan và trải nghiệm Khu nghỉ dưỡng khoáng nóng thiên nhiên Bình Châu Resort, tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng giải trí Novaland Hồ Tràm - Bình Châu (huyện Xuyên Mộc).

Chia sẻ tại chương trình, các chuyên gia và lãnh đạo ngành du lịch đều khẳng định, đại dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp trên thế giới, du lịch Việt Nam khoan hãy nói tới thu hút khách nước ngoài mà nên tập trung vào khách nội địa. Để thu hút khách nội địa, các địa phương phải liên kết, hình thành liên minh kích cầu với những sản phẩm mới, chất lượng.

Đồng thuận quan điểm trên, đại diện Sở Du lịch của 7 tỉnh, thành phố gồm: BR-VT, Bình Dương, Bình Phước, Bình Thuận, Đồng Nai, Tây Ninh và TP. Hồ Chí Minh đã tiến hành ký kết phối hợp và thống nhất chương trình kích cầu “7 địa phương - Du lịch an toàn và hấp dẫn” tại lễ “Công bố, giới thiệu điểm đến an toàn và kích cầu du lịch”. Nội dung cam kết tập trung vào việc xây dựng và thực hiện hiệu quả Bộ tiêu chí an toàn du lịch; xây dựng bản đồ số du lịch an toàn tại từng địa phương, đồng thời tích hợp vào bản đồ chung của 7 địa phương để tạo thành một nội dung truyền thông chính, qua đó du khách dễ dàng tra cứu các điểm đến, sản phẩm và dịch vụ an toàn, tạo sự an tâm cho khách hàng trước khi đặt dịch vụ; xây dựng các chương trình khuyến mại, giảm giá theo nhiều hình thức khác nhau. Thời gian triển khai chương trình kích cầu du lịch chung từ ngày 2/10 đến ngày 31/12/2020.

Tiếp nối tinh thần hợp tác để cùng phát triển du lịch, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines); Công ty CP Du lịch và Tiếp thị Giao thông Vận tải Việt Nam (Vietravel); Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Địa ốc NoVa (Novaland) và Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành miền Đông Nam Bộ cũng bắt tay trong việc khai thác hiệu quả các sản phẩm du lịch của mỗi tỉnh thông qua nghi thức ký kết hợp tác.

Bài, ảnh: MINH HƯƠNG