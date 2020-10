PV Gas thoái hết vốn tại Gas South

Đó là thông tin được Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV Gas, HoSE: GAS) công bố vào cuối tháng 9 vừa qua.

Gas South (Công ty CP Kinh doanh Khí miền Nam, HNX: PGS) tiền thân là Xí nghiệp Kinh doanh các sản phẩm khí miền Nam trực thuộc PV Gas (khi ấy là Công ty Chế biến và Kinh doanh sản phẩm khí), được thành lập vào năm 2000. Ngành nghề chủ yếu của Gas South là kinh doanh, xuất nhập khẩu và phân phối khí hóa lòng. Năm 2006, Gas South thực hiện CPH. Năm 2007, cổ phiếu PGS chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX).

Thời gian gần đây, kinh doanh của Gas South không mấy khả quan. Nguyên nhân là do dịch COVID-19 cùng chính sách giãn cách xã hội của Chính phủ dẫn đến sản lượng LPG giảm mạnh so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, việc giá dầu và giá CP trên thế giới giảm mạnh, giá mua khí CNG đầu vào lại tăng. 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần của Gas South đạt gần 2.300 tỷ đồng, giảm 27% so với cùng kỳ năm 2019. Kết thúc quý II/2020, GAS South ghi nhận khoản lỗ lũy kế nửa đầu năm 2020 lên đến gần 18,5 tỷ đồng.

Theo báo báo tài chính của Gas South, tính đến đầu tháng 7/2020, PV Gas nắm giữ hơn 17,6 triệu cổ phiếu PGS tương đương tỷ lệ sở hữu là 35,26%. Báo cáo thường niên năm 2019 của PV Gas cho thấy giá gốc của khoản đầu tư vào Gas South là 226,5 tỷ đồng. Với thị giá của PGS trên thị trường chứng khoán (giá mở cửa phiên ngày 2/10/2020 là 15.400 đồng/cổ phiếu), nếu PV Gas thoái toàn bộ hơn 17,6 triệu cổ phiếu PGS thì số tiền thu về ước tính là 270 tỷ đồng.

PHAN HÀ