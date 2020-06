Kiểm tra 2 dự án khu vực cầu Sông Ray

Gần đây, theo phản ánh của người dân tại xã Lộc An, các DN thực hiện dự án nạo vét tạo luồng Sông Ray (xã Lộc An, huyện Đất Đỏ) không tuân thủ các nguyên tắc an toàn làm ảnh hưởng đến dòng chảy khu vực mố cầu và hành lang an toàn luồng lạch của công trình cầu Sông Ray. Để làm rõ thông tin phản ánh của người dân, ngày 26/6, Sở GT-VT đã tổ chức đoàn kiểm tra thực tế.

Đường ống dẫn nước mặn vào khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An.

Tại khu vực cầu Sông Ray hiện đang có 2 DN thi công dự án là Công ty CP Đăng Lộc Phát và Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú-Lộc An.

Qua kiểm tra việc thi công dự án cấp ống nước mặn từ ngoài biển vào bờ cung cấp cho Khu nuôi tôm công nghệ cao của Công ty TNHH Nuôi trồng thủy sản Minh Phú - Lộc An, đoàn kiểm tra nhận thấy, DN này chưa được cấp phép phương án thi công trên sông, hơn nữa việc kéo ống dẫn nước mặn có liên quan đến việc đào xới, có thể ảnh hưởng hành lang an toàn luồng lạch. Đoàn kiểm tra đề nghị DN tạm ngừng toàn bộ phần thi công trên sông.

Đối với dự án nạo vét tạo luồng Sông Ray, đây là dự án xã hội hóa, được tỉnh cho phép Công ty CP Đăng Lộc Phát thực hiện nhằm tạo luồng cho phương tiện của ngư dân vào tránh trú bão cho tàu cá. Dự án được cấp phép từ tháng 1/2020, triển khai thi công từ cuối tháng 4. Tại thời điểm kiểm tra, DN đang thực hiện đúng các quy định. Tuy nhiên, Đoàn đã đề nghị DN bố trí các biển báo, sơn vạch, mở các làn giảm tốc, tháo cọc nhựa ở vị trí đầu cầu để phương tiện ra vào bảo đảm an toàn; bổ sung cắm mốc về vị trí nạo vét để người dân có thể giám sát việc nạo vét của DN.

Tin, ảnh: THỤY NHIÊN