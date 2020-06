Dồn sức đẩy mạnh sản xuất, phục hồi kinh tế

Bàn giải pháp phát triển kinh tế 6 tháng cuối năm tại cuộc họp thường kỳ tháng 6 do UBND tỉnh tổ chức ngày 25/6, đại diện các sở ngành cho rằng, cần triển khai đồng bộ các giải pháp, dồn sức đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ đề ra trong năm 2020.

Do ảnh hưởng của dịch bệnh, nhiều lĩnh vực không đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Trong ảnh: Sản xuất và chế biến hải sản đông lạnh tại Công ty TNHH Hải Phú (xã An Ngãi, huyện Long Điền).

KINH TẾ TĂNG TRƯỞNG CHẬM

Báo cáo tại cuộc họp, ông Nguyễn Công Vinh, Giám đốc Sở KH-ĐT cho biết: Từ đầu năm đến nay, ảnh hưởng của dịch bệnh COVID19 trên thế giới đã tác động lớn đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tốc độ tăng trưởng các chỉ tiêu kinh tế chậm lại đáng kể. Những ngành bị tác động nhiều nhất là du lịch, xuất khẩu nông sản, thủy sản, dịch vụ vận tải, cảng biển và một số nhóm ngành công nghiệp may mặc, giày da… Trong đó, du lịch là một trong những ngành bị ảnh hưởng nặng nề nhất. Từ giữa tháng 5, sau khi quy định giãn cách xã hội được nới lỏng, lượng khách đã tăng trở lại, du lịch đang dần phục hồi. Song hầu hết các DN kinh doanh lữ hành vẫn còn rất khó khăn để mở lại các tour, tuyến trong nước và đặc biệt khó khăn đối với thị trường quốc tế, doanh thu 6 tháng đầu năm giảm 52,04% so cùng kỳ.

Ảnh hưởng của dịch COVID-19 tác động toàn diện đến nền kinh tế, trong đó có ngành du lịch của TP. Vũng Tàu. Tại cuộc họp, ông Nguyễn Lập, Chủ tịch UBND TP. Vũng Tàu cho biết, với doanh thu 4.730 tỷ đồng, ngành du lịch TP. Vũng Tàu chỉ đạt 30,60% kế hoạch, bằng 68,45% so với cùng kỳ năm 2019.

Đối với lĩnh vực sản xuất công nghiệp, xuất nhập khẩu, 6 tháng đầu năm, nhiều DN bị thiếu hụt nguyên vật liệu trầm trọng hoặc không có đơn hàng mới. Do đó, nhiều DN phải thu hẹp sản xuất, cắt giảm lao động. Điều này đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của các địa phương. Theo ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ, 6 tháng đầu năm, doanh thu thương mại dịch vụ của thị xã đạt 18.242 tỷ đồng, giảm 11,7% so với cùng kỳ năm 2019. Giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, nông – lâm – ngư nghiệp đều giảm từ 4,5-4,82% so với cùng kỳ năm trước.

Sản xuất lúa mì tại Công ty TNHH xay lúa mì Việt Nam (TX. Phú Mỹ).

KHẮC PHỤC KHÓ KHĂN, THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN KINH TẾ

Trước tình hình các chỉ tiêu kinh tế tăng trưởng thấp trong thời gian qua, đại diện các sở, ngành, địa phương cũng đưa ra nhiều kiến nghị, giải pháp nhằm hoàn thành kế hoạch đề ra.

Bà Trần Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết: Xác định việc kích cầu du lịch là nhiệm vụ quan trọng, thời gian qua Sở Du lịch đã đưa ra nhiều giải pháp nhằm kéo ngành du lịch phát triển trở lại. Cụ thể, ngành du lịch đã tổ chức nhiều hoạt động như: Phối hợp với Hiệp hội Du lịch kết nối các công ty du lịch trong nước để khảo sát các tour, tuyến du lịch; ký kết các hợp đồng đưa đón khách, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về các điểm đến của du lịch BR-VT… Cùng với đó, Sở Du lịch đã xây dựng chương trình tổng thể kích cầu du lịch cho cả năm 2020 và kỷ niệm 60 năm ngày thành lập ngành du lịch (9/7) trình UBND tỉnh phê duyệt.

Tại cuộc họp, đại diện các sở ngành, địa phương cũng đề xuất một số giải pháp nhằm duy trì ổn định sản xuất, kinh doanh, góp phần hạn chế suy giảm tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các dự án và thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020; thực hiện tốt công tác quản lý đô thị, bảo vệ môi trường; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh để đẩy mạnh thu hút đầu tư; đẩy mạnh quản lý công tác thu chi và điều hành có hiệu quả ngân sách Nhà nước... Ông Nguyễn Văn Thắm, Chủ tịch UBND TX. Phú Mỹ kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành sớm rà soát, cập nhật các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và cấp xã trên phần mềm tiếp nhận và trả kết quả bảo đảm thống nhất trên toàn tỉnh. Đồng thời bổ sung quy hoạch các CCN, khu sản xuất tập trung để di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm môi trường trong khu dân cư đối với CCN đã được quy hoạch trên địa bàn xã. …

Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 750 DN thành lập mới, tăng 5,63% so cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 8.713 tỷ đồng, tăng 22,45% so cùng kỳ; đăng ký tăng vốn cho 178 DN, với số vốn tăng thêm 4.648 tỷ đồng, tăng 100,36%. Về thu hút đầu tư, tỉnh đã cấp mới cho 13 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký 72,8 triệu USD và điều chỉnh tăng vốn 16 dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 1.658 triệu USD; chấp thuận chủ trương đầu tư 37 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký là 7.419 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách 38.693 tỷ đồng, đạt 50,9% dự toán, bằng 87,9% so cùng kỳ.

Phát biểu kết luận cuộc họp, ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương nhanh chóng giải quyết các vấn đề vướng mắc hiện nay. Cụ thể, với các dự án chậm, Sở TN-MT cố gắng hỗ trợ DN đẩy nhanh triển khai dự án theo đúng quy định của pháp luật. Đối với việc khảo sát, điều tra các đối tượng được thụ hưởng chế độ chính sách, Sở LĐTB&XH không chờ hoàn thiện mới triển khai, cập nhật được danh sách bao nhiêu thì hỗ trợ bấy nhiêu. Đối với việc cho phép các chuyên gia nước ngoài có nhu cầu vào tỉnh BR-VT làm việc, đề nghị Ban Quản lý các KCN tiếp cận và hướng dẫn các DN, liên hệ Sở Y tế để có hướng tháo gỡ. Ông Nguyễn Văn Thọ cũng giao trách nhiệm cho Bộ đội Biên phòng ti3nh phải bảo đảm tất cả các trường hợp từ nước ngoài nhập cảnh vào BR-VT phải được cách ly đúng quy định.

Bài, ảnh: QUANG VŨ