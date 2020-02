Thí điểm mô hình sản xuất "Muối da rong"

Trong niên vụ muối 2019-2020, Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Sở NN-PTNT) đã triển khai mô hình thí điểm sản xuất “Muối da rong” trên diện tích 500m2 tại khu vực Dinh Cậu (dọc tỉnh lộ 44A, ấp An Thạnh, xã An Ngãi, huyện Long Điền). Đây là phương pháp sử dụng da rong để sản xuất muối thay cho phương pháp truyền thống.

Da rong là lớp rong trên nền ô kết tinh được phơi khô, cán xẹp xuống tạo thành lớp da phủ trên bề mặt ruộng, cứng như nền xi măng, có tác dụng như một màng polyme sinh học dày khoảng 0,5-1cm. Sau thời gian thực hiện, mô hình đã đạt kết quả tốt, sản lượng muối thu hoạch đạt 3 tấn/500m2 (so với phương pháp cũ đạt 2,5 tấn/500m2), ngoài ra, với phương pháp này, hạt muối được đánh giá to và trắng hơn so với phương pháp cũ.

Mô hình sản xuất “Muối da rong” góp phần tăng cường chất lượng, năng suất muối thay thế phương pháp thủ công truyền thống phụ thuộc nhiều vào thiên nhiên, từ đó giúp thương hiệu “Muối Bà Rịa” được nâng cao.

PHÚC HIẾU