Tăng nhiệt điện than bù đắp cho thuỷ điện

Trước tình hình sản lượng điện huy động từ thủy điện và tua bin khí giảm do thủy văn không thuận lợi, lượng nước về các hồ thủy điện kém và khai thác khí suy giảm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đã huy động tăng nguồn nhiệt điện than và nhiệt điện dầu.

EVN cho biết, sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống tháng 1/2020 đạt 17,626 tỷ kWh, trong đó, thủy điện đạt 3,066 tỷ kWh, giảm 38,31% so với cùng kỳ năm 2019; nhiệt điện than đạt 10,196 tỷ kWh, tăng 10,99% so với cùng kỳ; tua bin khí đạt 2,916 tỷ kWh, giảm 24,45% so với cùng kỳ năm 2019.

Năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối) đạt 887 triệu kWh, chiếm tỷ trọng khoảng 5%, riêng sản lượng điện mặt trời là 749 triệu kWh. Điện nhập khẩu đạt 315 triệu kWh, giảm 21,57% so với cùng kỳ năm 2019.

Theo EVN, trong tháng 1/2020, điện sản xuất từ các nhà máy điện của Tập đoàn và các Tổng Công ty Phát điện là 9,42 tỷ kWh, chiếm 53,5% sản lượng điện sản xuất toàn hệ thống. Sản lượng điện thương phẩm toàn EVN tháng ước đạt 16,245 tỷ kWh, giảm 0,446% so cùng kỳ năm trước do Tết Nguyên đán năm nay diễn ra sớm ngay trong tháng 1/2020.

Về tình hình thủy văn, tính đến ngày 14/2/2020 tổng dung tích nước hiện có tại các hồ thủy điện của EVN là 16,8 tỷ m3 (thiếu hụt 13,9 tỷ m3 so với tổng dung tích các hồ, riêng lưu vực sông Hồng thiếu hụt 10 tỷ m3) và thấp hơn cùng kỳ đầu năm 2019 là 6,6 tỷ m3.

EVN đã khai thác tối ưu đồng thời thủy điện - nhiệt điện, bảo đảm yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương, đặc biệt là cấp nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông - Xuân 2019-2020. Đồng thời huy động thêm 180 triệu kWh từ nguồn nhiệt điện dầu góp phần bảo đảm cung cấp điện.

Trong tháng 1/2020, EVN đã hòa lưới trở lại dự án nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng, hoàn thành đóng điện, đưa vào vận hành 9 công trình lưới điện từ 110kV đến 500kV.

TOÀN THẮNG